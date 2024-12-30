恒生指數失守2萬點　海底撈挫半成　中芯逆市升近5%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股上周五（27日）輕微低收，同日美股卻受到當地債息高企拖累低收，其中道指跌333點或0.77%，標普指數及納指分別跌1.11%及1.49%。亞太區股方面，日本股市於今日（30日）早段跌逾200點。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油跌0.17%，紐約期金升0.17%。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓均輕微回落。



【10:43】港股跌穿2萬點

恒生指數轉跌，並曾失守2萬點，最新報19990點，跌99點，國指跌40點，報7265點，科指跌41點，報4496點。

海底撈（6862）跌4.9%。

攜程（9961）跌4.4%。

中芯（0981）升4.9%。

【09:25】港股高開34點

恒指最新報20124點，高開34點，國指最新報7321點，高開16點，科指最新報4546點，高開7點。

阿里（9988）平開﹑騰訊（0700）高開0.1%﹑美團（3690）高開0.8%﹑小米（1810）高開1.5%。

汽車股方面，蔚來（9866）低開1.1%﹑小鵬（9868）低開0.7%﹑理想汽車（2015）低開0.4%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.9%﹑李寧（2331）高開0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%﹑友邦（1299）低開0.8%﹑港交所（0388）高開不足0.1%。