攜程：首11個月港人平均坐飛機出境1.9次　最鐘意嘅外遊城市係...

攜程（9961）發佈本港旅遊數據，其指出，港人外遊熱情高漲，今年首11個月，香港用戶平均出境航班次數達1.9次，人均出遊行程達4,661公里，較去年分別增長1.7次及3,023公里。



台北、曼谷、東京最受捧

就外遊目的地而言，最受寵愛的仍為台北、曼谷、東京、首爾和大阪等熱門短途旅遊目的地，不過今年港人也開始探索小眾目的地，如意大利小鎮以及菲律賓島嶼。

港人五大熱門短途外遊地點

- 台北

- 曼谷

- 東京

- 首爾

- 大阪

就旅遊目的地而言，最受寵愛的仍為台北、曼谷、東京、首爾和大阪等熱門短途旅遊目的地。（資料圖片）

而在大灣區，高鐵預訂數據顯示，今年最受歡迎的五大城市分別是深圳、廣州、珠海、中山和佛山，旅客通常平均逗留一至兩晚。至於景點方面，廣州熱雪奇蹟和深圳野生動物園最受港人歡迎。

深圳是最受港人歡迎的大灣區旅遊城市之一。（黃浩謙攝）

大灣區五大最受港人歡迎城市

- 深圳

- 廣州

- 珠海

- 中山

- 佛山

分析年齡趨勢，千禧世代仍然是出境旅遊的主力軍，佔整體出遊旅客的46%。值得關注的是，X世代旅客比例上升至33%，反映更多中年群體重拾旅遊興致，尤其關注家庭旅行和美食探索。

香港迪士尼樂園。(迪士尼樂園提供圖片)

入境航班預定按年增52% 迪士尼續暢銷

而再看入境香港旅遊，據攜程數據指，航班預訂量按年上升52%，高鐵訂票量增長25%。旅客主要來自台灣、中國內地、泰國、日本、韓國、東南亞等地區，其中超過七成為千禧世代及Z世代旅客。

香港五大暢銷景點產品就為迪士尼樂園、海洋公園、太平山頂、香港摩天輪以及故宮文化博物館。