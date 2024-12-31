除夕半日市　恒生指數升18點　能源股及消費股成追捧對象

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】周一為12月期指結算日，港股低收49點；同日美股受到債息高企拖累，道指曾瀉逾700點，收市報42573點，跌418點或0.97%，標普指數及納指分別跌1.07%及1.21%。亞太區股市方面，日本股市從今日（31日）休市至下周一（6日）。匯市方面，歐元及英鎊兌美元偏軟，美元兌日圓處於157以下。商品市場方面，紐約期油及紐約期金於亞洲交易時段分別升0.35%及0.14%。



【12:37】港股除夕日升18點

今日為除夕，港股只有半日市。恒生指數於2024年最後一個交易日反覆高收，收市報20059點，升18點，國指升9點，報7289點，科指跌32點，報4468點，成交額為745億元。

綜觀2024年，恒指全年累升3,012點或17.7%，結束過去3年皆低收走勢。

於2024年最後一個交易日，能源股上揚，神華（1088）升3.1%﹑中石化（0386）升1.6%﹑中海油（0883）升1.4%。

消費股亦獲投資者追捧，蒙牛（2319）升3.1%﹑海底撈（6862）升2.6%﹑百威（1876）升1.2%﹑周大福（1929）升1.1%。

科技股方面，阿里（9988）升0.5%﹑騰訊（0700）跌0.5%﹑美團（3690）跌0.7%﹑小米（1810）升0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）曾高見76.05元，收市報75.8元，升0.1%。

【11:33】港股升幅擴至逾百點

港股升幅擴大，恒指最新報20153點，升111點，國指升45點，報7326點，科指跌6點，報4494點。

消費股上揚，蒙牛（2319）升4%﹑海底撈（6862）升3.7%。

三桶油上揚，中石油（0857）升1.8%﹑中海油（0883）升1.9%﹑中石化（0386）升2.1%。

【09:58】港股轉升62點

港股轉升，最新報20104點，升62點，國指升22點，報7302點，科指跌18點，報4481點。

神華（1088）升2.3%，中石油（0857）升1.5%﹑中石化（0386）升1.4%。

【09:25】港股低開38點

恒指最新報20003點，低開38點，國指最新報7266點，低開13點，科指最新報4484點，低開16點。

科技股方面，阿里（9988）平開﹑騰訊（0700）低開0.4%﹑美團（3690）低開不足0.1%﹑小米（1810）平開﹑京東（9618）平開。

金融股方面，港交所（0388）低開0.5%﹑滙豐（0005）高開0.3%﹑友邦（1299）低開0.3%。

消費股方面，海底撈（6862）平開﹑安踏（2020）低開0.7%﹑百威亞太（1876）平開。

汽車股方面，蔚來（9866）平開﹑小鵬（9868）低開0.9%﹑理想汽車（2015）低開2.7%。

內銀股方面，建行（0939）平開﹑工行（1398）平開。