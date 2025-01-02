恒生指數跌幅擴至逾300點　信義藍籌孖寶跌超過2%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於2024年一洗頹風，全年錄得逾3,000點升幅。今日（2日）為2025年首個交易日，會否紅盤高開為市場人士焦點。不過美股在2024年最後一個交易日低收，三大指數跌幅介乎0.07%及0.9%，或會影響到投資者信心。匯市方面，美元兌日圓升0.16%，惟兌歐元輕微回軟。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及紐約期金分別升0.43%及0.01%。



【09:42】港股跌幅擴至逾300點

港股跌幅擴大，恒指最新報19754點，跌305點，國指跌7159點，跌130點，科指跌51點，報4416點。

信首系走勢疲弱，信義光能（0968）跌3.8%﹑信義玻璃（0868）跌2.4%。

【09:25】港股低開127點 失守2萬點

恒指最新報19932點，低開127點，國指最新報7226點，低開63點，科指最新報4436點，低開31點。

阿里（9988）悉售高鑫零售（6808）股權，兩者今早股價表現，前者平開，報82.4元﹑後者低開14.9%。

科技股方面，騰訊（0700）平開﹑美團（3690）平開﹑小米（1810）高開0.9%﹑京東（9618）低開2.3%。

消費股方面，海底撈（6862）低開1.8%﹑李寧（2331）平開﹑安踏（2020）低開0.7%。

汽車股方面，蔚來（9866）平開﹑小鵬（9868）低開1%﹑理想汽車（2015）低開1%。

金融股方面，滙豐（0005）平開﹑港交所（0388）低開0.4%﹑友邦（1299）低開0.8%。