花旗予中港股市低配　惟升恒指目標價至28000點　樓價年中後見底

2025年開年交個易日，恒指半日跌逾300點。花旗投資策略及資產配置主管廖嘉豪，中國整體經濟情況包括內房市場均在改善中，中美貿易戰只會對個別行業帶來影響，加上政策方面有望發力，全年GDP增幅有望逾5%，推動中港股市表現，恒指今年中目標價26000點，至年尾料進一步升至28000點，並看好內需、互聯網、工業及科技板塊。



滬深300年中目標價4600點，年底目標價為4900點。當中較看好A 股，因更直接受惠於政策支持，

廖嘉豪將今年恒指目標價升至28000點，並看好內需、互聯網、工業及科技板塊。（區嘉樂攝）

料人民幣貶至7.7 美對中實施六成關稅機會微

不過，相較給予美股、日股及印度股超配評級，僅給予中港股市低配評級。美股標指年尾目標價6500點，相信會受惠於企業盈利增長及減息預期。花旗預計明年聯儲局減息3至5次，每次25點子最多共125點子，較市場預期為進取，主要考慮到經濟及勞工市場支持需求。

他又預計，特朗普對中國實施60%關稅機會小，相信主要是用於談判籌碼，也相信中國有政策去應對，包括人民幣適度貶值，預計短期內美元兌在岸人民幣匯率將低見7.7，但未來6至12個月有望回穩至7.5%。

廖嘉豪預期，本港樓價會在今年較後時間見底。

上半年本港樓價或繼續微跌

支持政策方面，貨幣政策會進一步減息降準，財政政策料會加碼特別國債發行規模至3萬億元人民幣，當中2萬億用於地方債，另外1萬億為銀行資本補充，另外也會支持消費，擴大以舊換新政策受惠商品等。

樓市方面，本港樓市價格預計今年中後見底，上半年預計走勢平穩或仍有微跌。他指出，正在上升的住宅租金回報率或開始引起投資需求，但負收益率情況仍需時收窄，但美國減息預期有望有所幫助。

內房方面，去庫存周期及價格穩定趨勢或在今年至2027年繼續，政策朝正確方向發展，但效果需時顯現。