港股升幅擴至逾200點　東方海外、比亞迪電子飆近半成｜持續更新

【10:38】港股升56點

港股升幅擴大，現報19847點，升224點或1.14%。國指及科指分別升1.33%及1.82%。成交額581億元。

東方海外﹙0316﹚及比亞迪電子﹙0285﹚齊升4.8%，為表現最佳藍籌。另外，小米、信義光能﹙0968﹚及中國宏橋﹙1378﹚皆升逾4%。

【10:02】港股升56點

港股早段曾升過百點，現升幅收窄至56點或0.29%，報19679點。國指升17點或0.24%，報7107點。科指升9點或0.22%，報4366點。大市成交額326億元。

信義光能﹙0968﹚升3%，報3.04元，為表現最佳藍籌股。另外，紫金﹙2899﹚、東方海外﹙0316﹚、藥明生物﹙2269﹚、中國宏橋﹙1378﹚及中海油﹙0883﹚升逾2%。

重磅科技股方面，阿里升1.16%、騰訊﹙0700﹚跌0.7%、美團﹙3690﹚跌0.39%。

【09:28】港股高開85點

港股昨日紅盤低開，今日﹙3日﹚則高開近百點。恒指報19708點，升85點或0.44%；國指報7122點，升31點或0.45%；科指報4383點，升26點或0.6%。大市成交額15億元。

阿里巴巴﹙9988﹚升2.2%，報83.1元。