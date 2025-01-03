港股午後升幅回落至不足百點　小米飆半成破頂｜持續更新

【13:58】港股升不足百點

港股升幅縮至不足百點，恒指現報19705點，升82點或0.42%；國指報7133點，升42點或0.6%；科指報4384點，升27點或0.63%。大市成交額1083億元。

發改委實施手機等數碼產品購新補貼，小米升4.55%，為表現最佳藍籌。

【12:22】港股升170點

恒指中午收報19794點，升170點或0.9%。另外，國指升77點或1.1%，報7167點；科指升59點或1.4%，報4417點。

大市半日成交864.85億元。

小米半日急升5.6%，創上市新高，升幅冠藍籌。另外，美團(3690)半日彈2.1%、阿里巴巴升2.1%、騰訊則跌0.19%。

【10:38】港股升56點

港股升幅擴大，現報19847點，升224點或1.14%。國指及科指分別升1.33%及1.82%。成交額581億元。

東方海外﹙0316﹚及比亞迪電子﹙0285﹚齊升4.8%，為表現最佳藍籌。另外，小米、信義光能﹙0968﹚及中國宏橋﹙1378﹚皆升逾4%。

【10:02】港股升56點

港股早段曾升過百點，現升幅收窄至56點或0.29%，報19679點。國指升17點或0.24%，報7107點。科指升9點或0.22%，報4366點。大市成交額326億元。

信義光能﹙0968﹚升3%，報3.04元，為表現最佳藍籌股。另外，紫金﹙2899﹚、東方海外﹙0316﹚、藥明生物﹙2269﹚、中國宏橋﹙1378﹚及中海油﹙0883﹚升逾2%。

重磅科技股方面，阿里升1.16%、騰訊﹙0700﹚跌0.7%、美團﹙3690﹚跌0.39%。

【09:28】港股高開85點

港股昨日紅盤低開，今日﹙3日﹚則高開近百點。恒指報19708點，升85點或0.44%；國指報7122點，升31點或0.45%；科指報4383點，升26點或0.6%。大市成交額15億元。

阿里巴巴﹙9988﹚升2.2%，報83.1元。