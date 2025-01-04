人行工作會議﹕實施適度寬鬆貨幣政策　守住不發生系統性金融風險

2025年中國人民銀行工作會議1月3日至4日召開。會議強調，人行系統要切實把思想認識行動統一到黨中央的分析判斷和決策部署上來，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，實施適度寬鬆的貨幣政策，防範化解重點領域金融風險，進一步深化金融改革和高水平對外開放，着力擴大內需、穩定預期、激發活力，爲推動經濟持續回升向好營造良好的貨幣金融環境。



2025年重點抓好以下工作：一是堅定不移深化全面從嚴治黨。二是實施適度寬鬆的貨幣政策，爲經濟穩定增長創造適宜的貨幣金融環境。三是統籌做好金融「五篇大文章」，更好服務經濟高質量發展。四是充分發揮中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，守住不發生系統性金融風險底線。五是穩步推進金融改革開放，提升人民幣國際化水平。六是深度參與全球金融治理與合作。七是進一步優化中央銀行金融管理和服務。

會議指出，2024年，中國人民銀行以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，有效履行宏觀調控和金融管理職責，加大逆週期調節力度，提高政策精準性，支持實體經濟回升向好和金融市場穩定運行，持續深化金融供給側結構性改革，深度參與國際金融治理合作，切實加強金融管理服務，平穩落實機構改革任務，縱深推進全面從嚴治黨，各項工作邁上新台階。

擇機減息降準

會議強調，實施適度寬鬆的貨幣政策，爲經濟穩定增長創造適宜的貨幣金融環境。綜合運用多種貨幣政策工具，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準減息，保持流動性充裕、金融總量穩定增長，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。更好把握存量與增量的關係，注重盤活存量金融資源，提高資金使用效率。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。

中國經濟・人民幣・人民幣國際化・中國貿易・中國消費：路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

會議強調，充分發揮中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，守住不發生系統性金融風險底線。健全宏觀審慎政策框架，強化系統性金融風險研判，豐富宏觀審慎政策工具箱。健全金融市場風險監測、評估、預警及應對機制，維護金融市場穩定。按照市場化、法治化原則，支持中小銀行風險處置。繼續做好金融支持地方政府融資平台債務風險化解工作。完善和加強房地產金融宏觀審慎管理，支持構建房地產發展新模式。用好用足支持資本市場的兩項結構性貨幣政策工具，探索常態化的制度安排，維護資本市場穩定運行。