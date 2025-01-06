恒生指數再轉勢　現升25點　信義光能揚3.7%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於上周五（3日）反彈，同日美股三大指數皆上揚，其中反映科技股走勢的納指，更勁升340點或1.77%，遠跑贏標指及道指。亞太區股市方面，日本股市新年長假期後今日（6日）復市，早段跌近200點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及紐約期金均變動不大。匯市方面，美元兌日圓升0.22%，歐元兌美元則偏軟。



【10:38】港股轉升25點

港股轉升，恒指最新報19785點，升25點。

信義光能（0968）升3.7%﹑聯想（0992）升3.4%。

【10:07】內房股普遍向下

內房股普遍下挫，龍光（3380）跌2%﹑世茂（0813）跌3.9%﹑雅居樂（3383）跌5.7%，融創（1918）瀉10.3%。

港股最新報19694點，跌66點。

【09:45】恒指轉跌94點

港股轉跌，恒指最新報19666點，跌94點，國指跌36點，報7123點，科指跌3點，報4399點。

A股方面，上証指數失守3199點，跌0.36%。

【09:25】恒生指數高開88點

恒生指數開88點，報19848點，國指最新報7189點，高開30點，科指最新報4432點，高開29點。

阿里（9988）高開0.7%﹑騰訊（0700）高開0.2%﹑美團（3690）高開不足0.1%﹑小米（1810）低開1%﹑京東（9618）高開2.5%。

消費股方面，海底撈（6862）平開﹑李寧（2331）高開0.3%﹑百威（1876）平開。

汽車股方面，吉利（0175）高開1.4%﹑比亞迪（1211）高開1%﹑蔚來（9866）高開2.4%﹑小鵬（9868）高開2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%﹑友邦（1299）高開1.3%﹑港交所（0388）高開1.3%。