遭美國防部列「與中國軍方合作公司」　騰訊OTC股價挫近一成

美國國防部1月6日表示，已將微信母公司騰訊（Tencent）、電池製造商寧德時代（CATL）等中國科企巨頭，列入為與中國軍方合作的公司名單。其他企業包括：晶片製造商長鑫存儲技術（ChangXin Memory Technologies Inc.）、無人機生產商道通智能（Autel Robotics）以及移遠通信（Quectel Wireless）。



其中，騰訊（0700）在美國場外交易（OTC）市場股價急速跳水。至本港時間7日凌晨2時09分，股價挫9.65%，跌至48.04美元。



美國國防部：圖為2022年3月3日，從美國空中看到的五角大廈。（Reuters）

圖為2023年11月28日，在中國北京舉行的首屆中國國際供應鏈博覽會(CISCE)期間，一名工作人員在寧德時代（CATL）展位清潔。（Reuters）

美國防部經更新後，被列為與中國軍方合作的華企已有134間。雖然名單並不涉及禁令，但可能會對受影響公司的聲譽造成打擊，並向美國其他企業發出警告，提醒與相關華企合作或存在風險。此外，名單亦可能增加美國財政部予以制裁的壓力。

移遠通信發言人回應稱，該公司「未與任何國家的軍方合作，將要求五角大樓重新考慮其指定，這顯然是錯誤的」。至於其他公司暫未有回應。

與此同時，美國防部也自名單刪除了6家公司，稱已不再符合列入名單的要求，當中包括曠視科技（Megvii）、中國鐵建 (China Railway Construction Corporation) 。