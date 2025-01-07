騰訊跌幅收窄至不足半成　恒生指數最新跌58點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（6日）反覆低收71點，同日美股走勢個別，其中道指跌25點或0.06%，納指及標普指數則分別升1.25%及0.58%。個股方面，股王Nvidia（英偉達）再創新高。亞太區股市方面，日本股市今日（7日）早段升逾600點，再次挑戰4萬點關。不過騰訊（0700）遭美國國防部列入為與中國軍方合作的公司名單，股價表現勢將成為市場人士焦點。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊上揚，其中兌日圓升穿158水平，為半年來首次。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及紐約期金分別跌0.3%及0.07%。



【10:06】港股跌幅收窄至58點

港股跌幅收窄，最新報19630點，跌58點。

騰訊（0700）跌幅收窄至4.7%，最新報390.2元。

【09:25】港股低開186點

恒指最新報19501點，低開186點，國指最新報7069點，低開65點，科指最新報4352點，低開42點。

騰訊（0700）最新報380.6元，低開7%，成交額36.8億元。﹑旗下騰訊音樂（1698）平開，報42.8元。

其他科技股方面，阿里（9988）平開，報82.15元﹑美團（3690）平開﹑小米（1810）低開0.7%﹑京東（9618）平開。

汽車股方面，蔚來（9866）低開0.1%﹑小鵬（9868）低開0.9%﹑理想汽車（2015）低開1.6%﹑比亞迪（1211）高開0.2%。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.3%﹑李寧（2331）低開1%﹑蒙牛（2319）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開不足0.1%﹑友邦（1299）低開1.4%﹑港交所（0388）低開0.2%。 380.6元，低開7%，成交額36.8億元。