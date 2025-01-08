恒指午後挫近200點　舜宇光學大瀉逾7%　騰訊續挫2.3%｜持續更新

【14:55】 港股半日跌約300點

港股跌勢稍緩，恒指現挫197點或1.02%，報19250點。國指及科指分別挫0.96%及1.33%。大市成交額1349億元。

騰訊現報371點，挫2.26%。

舜宇光學維持逾7%跌勢。

【12:05】 港股半日跌約300點

港股半日跌約300點。恒指收報19137點，挫309點或1.59%。國指收報6941點，挫108點或1.54%、科指則收報4258點，挫96點或2.22%。大市成交額917億元。

舜宇光學大挫7.7%，為表現最差藍籌。另外，小米及中芯挫4.68%及4.49%。

騰訊及阿里分別跌1.94%及1%。

【11:50】 恒指跌勢加大至逾百點

恒指跌勢加大至逾300點，現報19,132.點，挫314點或1.62%。國指及科指則分別跌1.58%及2.24%。大市成交額888億元。

騰訊﹙0700﹚挫3.5%。

【10:45】 恒指跌勢加大至逾百點

恒指跌勢加大至逾百點，現報19281點，挫166點或0.85%。國企及科指則分別跌0.73%及1.34%。大市成交額599億元。

舜宇光學﹙2382﹚挫4.6%、中芯國際﹙0981﹚挫4.1%、中國宏橋﹙1378﹚挫3.7%，三股表現差於大市。

另外，騰訊﹙0700﹚挫1.94%。

【09:28】 恒指輕微低開56點

港股輕微低開，恒指報19390點，跌56點或0.29%；國指報7032點，跌17點或0.25%；科指報4351點，跌2點或0.07%。大市成交額49億元。

昨瀉約7%的騰訊﹙0700﹚今早再挫2.2%，見371.2元，領跌藍籌。