騰訊半日升1.6%　康師傅飆逾11%　恒生指數升17點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周三（8日）低收，跌勢未止，其中騰訊（0700）及小米（1810）續處於弱勢。同日美股走勢個別，道指升106點或0.25%，納指及標普指數分別跌0.07%及升0.14%。亞太區股市方面，日本股市在今日（9日）早段跌逾200點。匯市方面，美元兌多種主要貨幣走勢個別，其中兌日圓回落0.11%，兌英鎊及歐元則輕微上揚。



【12:27】港股半日升17點

港股半日走勢反覆升17點，中午收市報19296點，升17點，國指升9點，報6999點，科指升7點，報4314點，成交額為774億元。

康師傅（0322）表現強勁，半日飆11.2%，報11.1元。其他內需消費股方面，蒙牛（2319）跌0.1%﹑安踏（2020）升5.3%﹑李寧（2331）跌3.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）及小鵬（9868）均跌3.6%﹑蔚來（9866）跌1.2%，比亞迪（1211）升0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）平收，報75.95元，友邦（1299）跌1.3%﹑港交所（0388）跌0.6%。

科技股方面，騰訊（0700）升1.6%﹑阿里（9988）平收，報80.9元。

【11:04】港股升幅擴至80點

騰訊（0700）反彈逾2%，曾迫近380元，最新報378.6元，升2.5%，成交額為132億元。

恒指最新報19360點，升80點。

【09:51】港股轉升23點

港股轉升23點，報19303點。安踏（2020）升幅擴至4.2%﹑網易（9999）及康師傅（0322）分別升4.2%及4%。

【09:25】港股低開25點

恒生指數最新報19254點，低開25點，國指平開，報6990點，科指低開2點，報4304點。

騰訊（0700）見1個月新低，報365元，低開1.1%﹑小米（1810）低開0.3%﹑阿里（9988）平開，報80.9元，美團（3690）低開0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）低開不足0.1%﹑港交所（0388）低開0.5%﹑友邦（1299）低開1.7%。

內需及消費股方面，安踏（2020）高開3.1%。