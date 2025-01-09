美國新舊總統交接　港股頓成磨心｜許繹彬

踏入2025年，正當所有投資者正在為今年首季作出投資部署之際，殊不知突然迎來新年快「落」的格局。港股在踏入2025年首個交易日，除20000點一開市便失守外，其後的數個交易日，在沒有任何好消息及利好數據的支持下，港股再度呈輾轉向下的狀況，穏守多時的100天線（即19463點）亦宣告失守。昨天（即8日）更一度低見19111點，19000點的心理關口看來亦好像岌岌可危。



港股在欠缺自身因素的情況下，在短期內能否挽回劣勢，相信亦是同樣要靜候中央政府會否有新一輪振興經濟措施，或有否新的亮麗數據公布，才有希望。

港股可謂用「一沉百踩」來形容，除全無上升的理據外，準備卸任的美國總統拜登突然射出終極一箭。而這一箭其實並非新鮮，更可用老生常談來形容，在全球投資者新一年仍在尋覓投資方向之際，拜登突對中國科技企業出擊，今次對象可以說是對準港股興衰的主要動力股——騰訊控股（0700）與屢被針對的商湯（0020），也包括傳出今年將會來港上市及給予投資者無限期待的「寧德時代」。內地晶片製造商長鑫存儲技術、移遠通信，以及無人機製造商道通智能等多間在中港兩地上市或非上市的大型企業，均是無緣無故及莫名奇妙地慘遭美國國防部列入「中國軍事企業名單」。

騰訊寧德時代被美國防部列入「中國軍事企業名單」。

騰訊跌至近250天平均線

消息一出，股王騰訊股價即跌穿穏守多時的100天線（昨日約405元）外，更出現連續兩日合共急跌近53元的慘況，跌至近250天線（即359.5元）水平，創逾3個月新低，情況實屬罕見。由於股王騰訊即使在港股處於逆境時，仍會給投資者穏健及防守力強的感覺，因此面對今次突如其來的無妄之災，確實令投資者有不寒而慄及無所適從。

股王騰訊在慘受屈辱後，亦急忙發表聲明，指美國此舉是嚴重錯誤，並連日來進行巨額及加碼回購，以挽回投資者信心。不過有分析認為，即使股皇被列入該名單，但其實對騰訊營運及收入的影響，可謂微不足道。

2024年11月13日，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓白宮橢圓形辦公室（Oval Office）與候任總統特朗普（Donald Trump）舉行會面。（Reuters）

再遭大股東Nasper減持

至於這名快將退任的總統，會否在退位前再重施故伎，進一步禁止美國個人或企業投資股皇騰訊，即使機會不高，但仍不可鬆懈；即使進一步制裁仍未出現，但股王騰訊可用「屋漏偏逢連夜雨」來形容，其久違了的南非大股東Naspers近日又作出減持舉動，根據港交所資料顯示，Naspers於1月6日以平均價409.7318元，於場內出售了36.7萬股騰訊，料套現約1.5億元。面對突如其來的壞消息，騰訊仍有一定的支持者，除自身立即把股份回購規模加倍外，港股主要動力泉源「北水」過去兩天均呈現淨買入騰訊的情景，因而間接推高了港股成交金額，不知可喜還是可悲。

筆者認為，適逢美國政府在踏入新一年的1月份，將會進行改朝換代的儀式。而新舊總統的交替，始終涉及兩個不同的黨派，對華的態度亦有差異。快將退任的拜登，要於離任前在國民面前立威，亦屬正常的舉動。此舉動不禁令人想起2021年初，狂人特朗普臨別白宫前，亦把小米集團（1810）等多隻中資股列入投資黑名單。即使今次拜登的動機有點牽強，但其純粹嚇人的舉動，可謂已經達到目的。而此舉動除令被列入名單的股份，股價應聲下挫外，即使未被列入名單的，也出現「杯弓蛇影」的情況。一直強勢的小米，與股王騰訊業務有點相似的阿里（9988）及快手（1024），股價均反覆下挫。未來，美國白宫在新舊交替之際，現任會各出奇謀令國民留下「威武」的回億；而候任則會施展「先聲奪人」的態度，強化自己未來的政途。但上述的舉動，鄰近的國家或地區一定會慘成磨心，尤以仍處於長期弱勢的港股，其震撼力可能會較其他國家為強，投資者相信要綁緊安全帶，面對突如其來的震盪。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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