恒生指數最新跌116點　李寧及國壽等7藍籌挫3%或以上｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股續低收，於周四（9日）反覆跌38點，不過兩隻科技股﹕騰訊（0700）及小米（1810）齊告反彈。同日美股因悼念前總統卡特而休市一天。至於今日（10日）亞太區股市走勢，日本股市在早段跌逾400點。



【13:38】港股最新跌116點

港股跌幅擴大，恒指最新報19124點，跌116點，國指跌48點，報6930點，科指跌21點，報4289點。

李寧（2331）﹑國壽（2628）分別挫4.1%。另外蒙牛（2319）﹑平保（2318）﹑聯想（0992）等5隻藍籌股跌逾3%。

【12:41】港股半日跌90點

恒指半日跌90點，中午收市報19150點，國指跌39點，報6939點，科指跌18點，報4293點，成交額約為782億元。

焦點新股布魯可（0325）首日掛牌，中午收市報90.6元，較招股價高出50.1%。

騰訊（0700）升0.3%，美團（3690）跌1.8%﹑阿里（9988）跌0.6%﹑小米（1810）跌0.4%﹑京東（9618）跌1%。

消費股方面，海底撈（6862）跌3.2%，中午收市報14.1元，安踏（2020）跌0.2%﹑李寧（2331）挫4.6%。

滙豐（0005）逆市升1.1%﹑港交所（0388）跌0.9%﹑友邦（1299）跌1.4%。

【10:16】港股最新轉跌10點

恒生指數早段走勢反覆，最新報19229點，跌10點，國指跌7點，報6971點，科指升5點，報4317點。

中芯（0981）逆市升5.9%，報33.3元。

藥明生物（2269）及藥明康德（2359）分別升2.4%及1.8%。

【09:29】港股高開87點

恒生指數高開87點，報19328點，國指報7011點，高開32點，科指最新報4335點，高開23點。

新股布魯可（0325）首掛，開市報109.6元，81.6%。

科技股方面，阿里（9988）高開0.4%﹑騰訊（0700）高開不足0.1%﹑美團（3690）高開1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.2%，報76.5元﹑友邦（1299）低開1%，報52.5元。