恒生指數轉跌10點　中芯逆市揚近6%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股續低收，於周四（9日）反覆跌38點，不過兩隻科技股﹕騰訊（0700）及小米（1810）齊告反彈。同日美股因悼念前總統卡特而休市一天。至於今日（10日）亞太區股市走勢，日本股市在早段跌逾400點。



【10:16】港股最新轉跌10點

恒生指數早段走勢反覆，最新報19229點，跌10點，國指跌7點，報6971點，科指升5點，報4317點。

中芯（0981）逆市升5.9%，報33.3元。

藥明生物（2269）及藥明康德（2359）分別升2.4%及1.8%。

【09:29】港股高開87點

恒生指數高開87點，報19328點，國指報7011點，高開32點，科指最新報4335點，高開23點。

新股布魯可（0325）首掛，開市報109.6元，81.6%。

科技股方面，阿里（9988）高開0.4%﹑騰訊（0700）高開不足0.1%﹑美團（3690）高開1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.2%，報76.5元﹑友邦（1299）低開1%，報52.5元。