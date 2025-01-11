2024年選股246隻　績效如何？｜聶振邦

一年伊始，又是檢視去年選股績效的時候，2024年有246個交易日，筆者平均每日撰文分析1隻股份。截至2024年12月31日收市，共177隻表現優於恒指，佔比71.95%。其中在11月分析的21隻股份，全數跑贏恆指。不過相對2023年的242隻股份有193隻勝大盤，佔比79.75%略為遜。畢竟2024年恒指累升17.67%，除了終止2020至2023年連續四年跌市，表現亦是2018年以來最佳，所以去年選股要勝大盤，難度要較在2023年為高。雖然如此，選股的平均回報率卻顯著優於2023年，達到70.23%，較2023年的39.2%高出近八成，整體表現也是2021年以來最佳。



選股必須因時制宜

至於選股分佈，2023年分析了159隻實業股，佔242隻的65.7%，於2024年初表示預期佔比降至約60%，意味著財技股、新股及半新股合計佔比增至約40%。實則2024年分析了169隻實業股，佔246隻的68.7%，佔比不跌反升，皆因大市造好實業股表現較受惠，所以由上半年佔比為61.16%（74/121），大增至下半年的76%（95/125）。從上半年跑贏恒指股數佔比61.16%（74/121），激增至下半年的82.4%（103/125）來看，反映下半年增加分析實業股的部署合宜，這亦道出不宜「強求死守」年初策略預期，選股必須因時制宜。

市旺利實業股表現

再看績效分佈，先看表現較差股份，於分析後升幅少於一成的有24隻，佔246隻的9.76%，自2015年進行選股分析以來，佔比最少，亦遠低於第二低的21.54%（2020年）。於24隻股份中，有17隻是實業股，佔比70.83%，與整體選出的實業股佔比68.70%相若。但若考慮到其中5隻在去年12月13日或之後才選出，至去年底歷時普遍不足半個月，表現較差可以理解。而從表現較差股份佔比少於一成來看，若以筆者去年選股策略作部署，損手風險為低，間接反映不少粉絲在去年取得不俗投資表現。

選倍升股遠超目標

另可留意筆者去年初訂下選出30隻倍升股目標，實際選出55隻，較原來目標多出逾八成，其中升逾兩倍有13隻，5大升幅介乎4.42至6.91倍，不過只有1隻是實業股，其餘是1隻新股和3隻財技股，證明論到上揚爆發力，實業股依然有所不足，正好道出就算市旺，也不宜完全否定財技股的投資價值。於整體倍升股分佈上，實業股、新股 / 半新股，以及財技股相對是32隻、2隻和21隻，佔比為18.93%（32/169）、16.67%（2/12） 和32.31% （21/65），倍升股命中率於財技股較高，較實業股多逾七成。

論到財技股，筆者集中在三個選股類型，就是配股、供股和估值偏低，去年分別選上29隻、27隻和9隻，可見在財技分析上以配股和供股為主，皆因較易掌握股價上揚時點。尤其是供股操作，上市公司發佈供股公告時附有「預期時間表」，若大家像筆者一樣能洞察哪些時點大戶較大誘因推高股價，於持股短時間內取得不俗回報的機率甚高。於上述27隻以供股為切入點的選股，其中7隻見倍升，佔比逾1/4，高於實業股命中率不到1/5 （32/169）。至於配股和估值偏低的選股、其他值得探討重點，以及2025年展望，留待下回再續。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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