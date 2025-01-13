恒生指數全日跌190點　失守萬九點　ATMXJ及滙豐同低收

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於上周五（10日）仍未擺見弱勢，全日跌176點，同日美股受到債息持續高企而低收，三大指數均跌逾1%，其中道指跌近700點，並失守42000點。亞太區股市方面，今日為日本假期，當地市場休市。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均輕微上揚。商品市場方面，紐約期油及紐約期金價格均於亞洲交易時後上揚，其中油價升逾2%，升穿78美元。



【16:25】港股全日跌190點

港股延續跌勢，兼失守萬九點，為去年9月下旬以來首次。恒指收市報18874點，跌190點，國指收市報6843點，跌54點，科指跌38點，報4221點，成交額為1,340億元。

中芯（0981）逆市高收，報34.35元，升6.2%。其他晶片股方面，華虹半導體（1347）升3.4%﹑上海復星（1385）跌1.7%。

油股亦獲得投資者追捧，中海油（0883）升2.2%﹑中石油（0857）升2.5%﹑中石化（0386）跌1.2%。

消費股方面，海底撈（6862）跌0.9%﹑潤啤（0291）升1.3%﹑安踏（2020）跌0.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.9%﹑騰訊（0700）跌1%﹑騰訊（3690）跌1.9%﹑小米（1810）跌2.2%﹑京東（9618）跌1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.6%﹑港交所（0388）跌1.5%。

【15:04】港股最新跌211點

內地股市走勢個別，上証收市報3160點，跌7點，深成指數收市報9796點，升不足1點，滬深300指數收市報3722點，跌9點，創業板指數收市報1982點，升7點。

港股方面，恒指最新報18853點，跌211點。

【13:33】港股最新跌227點

港股最新報18836點，跌227點，國指跌65點，報6832點，科指跌55點，報4205點。

海爾智家（6690）挫5.5%，港鐵（0066）﹑比亞迪電子（0285）及美團（3690）均錄得逾4%跌幅。

中芯（0981）逆市升4.3%。

【12:21】港股半日跌256點

港股今早失守19000點，為去年9月下旬以來首次。恒指中午收市報18807點，跌256點，國指跌78點，報6819點，科指跌58點，報4202點，成交額為809億元。

內房股走勢個別，世茂（0813）跌5.8%﹑龍湖（0960）升0.5%融創（1918）逆市飆9.2%。

物管股方面，恒大物業（6666）升15.3%﹑雅生活（3319）跌0.4%﹑融創服務（1516）升1.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.1%﹑騰訊（0700）跌0.1%﹑美團（3690）跌4.4%﹑小米（1810）跌1.8%﹑京東（9618）跌2.1%。

汽車股方面，小鵬（9868）跌0.4%﹑蔚來（9866）跌0.9%﹑理想汽車（2015）跌2.7%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.4%﹑友邦（1299）跌1.7%﹑港交所（0388）跌1.6%。

【11:14】港股跌幅收窄至239點

港股跌幅收窄，恒指最新報18825點，跌239點，國指跌70點，報6827點，科指跌42點，報4218點。

【10:14】港股最新跌339點

恒指最新報18724點，跌339點。

世茂（0813）遭入稟清盤，曾低見0.73元，最新報0.79元，瀉8.1%。

融創（1918）則倒升6.9%，報1.39元。

【09:43】港股跌幅擴大至逾300點

港股跌幅擴大至逾300點，恒指最新報18754點，跌309點，國指跌97點，報6800點，科指跌67點，報4192點。

百度（9888）跌2.2%，快手（1024）跌1.9%﹑平保（2318）跌1.6%。

【09:25】港股低開149點

恒指最新報18918點，低開149點，國指最新報6850點，低開47點，科指最新報4222點，低開37點。

阿里（9988）低開1.4%﹑騰訊（0700）低開1.3%，報364.8元﹑美團（3690）低開0.8%﹑小米（1810）低開1%。

內房股方面，世茂（0813）遭入稟清盤，最新報0.82元，低開4.7%。上周五股價下挫的融創（1918）低開0.8%﹑龍湖（0960）低開1.6%。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.3%﹑蒙牛（2319）平開﹑李寧（2331）低開1.5%。

汽車股方面，蔚來（9866）低開1.7%﹑小鵬（9868）高開1.4%﹑理想汽車（2015）低開不足0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.7%﹑渣打（2888）高開不足0.1%﹑友邦（1299）低開1.3%。

至於上周五掛牌的布魯可（0325），今早低開3.5%，報82元。