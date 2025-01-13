恒生指數跌幅擴至逾300點　世茂遭入稟清盤　瀉逾8%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於上周五（10日）仍未擺見弱勢，全日跌176點，同日美股受到債息持續高企而低收，三大指數均跌逾1%，其中道指跌近700點，並失守42000點。亞太區股市方面，今日為日本假期，當地市場休市。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均輕微上揚。商品市場方面，紐約期油及紐約期金價格均於亞洲交易時後上揚，其中油價升逾2%，升穿78美元。



【10:14】港股最新跌339點

恒指最新報18724點，跌339點。

世茂（0813）遭入稟清盤，曾低見0.73元，最新報0.79元，瀉8.1%。

融創（1918）則倒升6.9%，報1.39元。

【09:43】港股跌幅擴大至逾300點

港股跌幅擴大至逾300點，恒指最新報18754點，跌309點，國指跌97點，報6800點，科指跌67點，報4192點。

百度（9888）跌2.2%，快手（1024）跌1.9%﹑平保（2318）跌1.6%。

【09:25】港股低開149點

恒指最新報18918點，低開149點，國指最新報6850點，低開47點，科指最新報4222點，低開37點。

阿里（9988）低開1.4%﹑騰訊（0700）低開1.3%，報364.8元﹑美團（3690）低開0.8%﹑小米（1810）低開1%。

內房股方面，世茂（0813）遭入稟清盤，最新報0.82元，低開4.7%。上周五股價下挫的融創（1918）低開0.8%﹑龍湖（0960）低開1.6%。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.3%﹑蒙牛（2319）平開﹑李寧（2331）低開1.5%。

汽車股方面，蔚來（9866）低開1.7%﹑小鵬（9868）高開1.4%﹑理想汽車（2015）低開不足0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.7%﹑渣打（2888）高開不足0.1%﹑友邦（1299）低開1.3%。

至於上周五掛牌的布魯可（0325），今早低開3.5%，報82元。