恒生指數曾收復萬九點　現升逾百點　中芯續上揚｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（13日）失守萬九點，全日跌190點。同日道指反彈逾300點，並重上42000點，反映科技股走勢的納指續下跌，報19087點，跌73點。標普500指數則升9點。亞太區股市方面，日股假期後重開，今日（14日）早段跌逾400點，跌穿39000點。匯市方面，美元兌多種主要貨幣並無太大變化。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油及紐約期金分別跌0.13%及0.32%。



【09:48】港股最新升逾百點

港股升幅擴大，並曾重上萬九點關，恒指最新報18988點，升113點，國指最新報6885點，升41點，科指升25點，報4247點。

中芯（0981）升勢未止，最新報35.35元，升2.9%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）升2.8%﹑翰森製藥（3692）升1.7%﹑藥明康德（2359）升1.4%。

【09:25】恒指高開27點

恒指最新報18901點，高開27點，國指最新報6847點，高開3點，科指最新報4227點，高開6點。

騰訊（0700）低開0.1%﹑阿里（9988）高開0.8%﹑美團（3690）高開1%﹑小米（1810）低開0.2%﹑京東（9618）高開0.5%。

消費股方面，海底撈（6862）平開﹑蒙牛（2319）低開1.7%﹑潤啤（0291）平開。

汽車股方面，蔚來（9866）低開2.6%﹑小鵬（9868）低開1%﹑理想汽車（2015）低開0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%﹑友邦（1299）高開0.7%﹑港交所（0388）平開。