美團及京東皆飆逾半成　領恒生指數升345點　兼重上萬九點

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（13日）失守萬九點，全日跌190點。同日道指反彈逾300點，並重上42000點，反映科技股走勢的納指續下跌，報19087點，跌73點。標普500指數則升9點。亞太區股市方面，日股假期後重開，今日（14日）早段跌逾400點，跌穿39000點。匯市方面，美元兌多種主要貨幣並無太大變化。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油及紐約期金分別跌0.13%及0.32%。



【16:28】港股全日升345點

港股高收兼收復萬九點，恒指收市報19219點，升345點，國指升143點，報6987點，科指升130點，報4352點，成交額約為1,577億元。

消費股上揚，農夫山泉（9633）升5.4%，海底撈（6862）升2.2%，蒙牛（2319）升0.3%，潤啤（0291）升2.4%。

晶片股方面，中芯（0981）升2.2%﹑華虹半導體（1347）升3.7%﹑上海復星（1385）升4.7%，晶門半導體（2878）升4.4%。

汽車股方面，小鵬（9868）升8.5%﹑蔚來（9866）跌1.4%﹑理想汽車（2015）升3.3%﹑比亞迪（1211）升3.1%。

科技股方面，阿里（9988）升2.4%﹑騰訊（0700）升2.5%﹑美團（3690）升5%﹑小米（1810）升2.9%﹑京東（9618）升5.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.9%﹑友邦（1299）升1.2%﹑港交所（0388）升2.3%。

【15:09】港股最新升363點

內地股市高收，上証指數收市報3240點，升80點，深成指數收市報10165點，升366點，滬深300指數收市報3820點，升98點，創業板指數收市報2075點，升93點。滬深兩市成交為1.35萬億元人民幣。

港股方面，恒指最新報19237點，升363點。

【14:09】港股升幅擴至逾400點

港股升幅擴大至逾400點，最新報19305點，跌431點，國指升176點，報7020點，科指升154點，報4375點。

騰訊（0700）升3.6%，報379元。微盟（2013）飆28.4%，報2.35元，優必選（9880）升8.1%。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

【13:28】港股最新升265點

港股升幅在午後維持逾200點，恒指最新報19139點，升265點。

美團（3690）升5.6%，快手（1024）及農夫山泉（9633）等4隻藍籌股升幅均逾4%。

【12:14】港股半日升266點

港股反彈兼收復萬九點大關，恒指半日升266點，中午收市報19141點，國指中午收市報6952點，升109點，科指升95點，報4317點，成交額為846億元。

美團（3690）升4.4%，報143.5元，阿里（9988）升1.2%﹑騰訊（0700）升2.2%﹑小米（1810）升2.7%﹑京東（9618）升3.6%。

消費股方面，農夫山泉（9633）升4.6%﹑李寧（2331）升3.3%﹑安踏（2020）升1.3%。

汽車股方面，小鵬（9868）升4%﹑蔚來（9866）跌1.8%﹑理想汽車（2015）升1.6%﹑比亞迪（1211）升3.1%。

內房股方面，世茂（0813）升5.9%﹑融創（1918）升2.7%﹑龍湖（0960）升0.1%﹑雅居樂（3383）無升跌。

金融股方面，滙豐（0005）升0.5%﹑友邦（1299）升0.6%﹑港交所（0388）升1.8%。

【11:02】港股升幅擴至逾200點

港股升幅進一步擴大兼企穩19100點，恒指最新報19110點，升236點，國指升92點，報6936點，科指升86點，報4308點。

藥明生物（2269）升4.1%，美團（3690）升3.6%。

人民幣離岸價最新報7.3437，升14點。

【09:48】港股最新升逾百點

港股升幅擴大，並曾重上萬九點關，恒指最新報18988點，升113點，國指最新報6885點，升41點，科指升25點，報4247點。

中芯（0981）升勢未止，最新報35.35元，升2.9%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）升2.8%﹑翰森製藥（3692）升1.7%﹑藥明康德（2359）升1.4%。

【09:25】恒指高開27點

恒指最新報18901點，高開27點，國指最新報6847點，高開3點，科指最新報4227點，高開6點。

騰訊（0700）低開0.1%﹑阿里（9988）高開0.8%﹑美團（3690）高開1%﹑小米（1810）低開0.2%﹑京東（9618）高開0.5%。

消費股方面，海底撈（6862）平開﹑蒙牛（2319）低開1.7%﹑潤啤（0291）平開。

汽車股方面，蔚來（9866）低開2.6%﹑小鵬（9868）低開1%﹑理想汽車（2015）低開0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%﹑友邦（1299）高開0.7%﹑港交所（0388）平開。