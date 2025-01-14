A股跌勢加劇　大行高盛卻唱好　籲「超配」

周一（13日）的A股，延續了上周的跌勢，指數破位，資金拋售。市場再一次站在十字路口！就在恐慌情緒蔓延之際，外資大行高盛卻逆勢唱多，理由是隨着市場下跌，利空因素正一步步出清。正所謂，利空出盡是利好，高盛建議繼續超配A股。



大投行的意見，投資者應該重視，但更值得重視的，是如何選擇一個有廣闊增長前景的投資方向，方向選對了，回報遲早會到。說到這個方向，AI就始終繞不開。

最近一個月裏，AI的催化特別多，先是open AI、谷歌等大廠相繼發布多個AI應用，接着又迎來全球科技界的頂級盛事--CES 2025。

不管國外還是國內，眾多AI大廠，包括產業鏈配套商，都推出了不少新的AI產品，尤其是大家翹首以盼的應用層面。

這很可能預示着，新一輪AI投資盛宴，正在開啟。

全面開花

作為今年第一場全球性的消費電子展覽會，CES 2025註定不平凡，實際上它已經演變成硝煙瀰漫，各大廠商爭奪AI話語權的大戰場。

在CES2025，英偉達最先秀肌肉，丟出了多張王炸」，包括GeForce RTX 50系列GPU亮相，最強卡皇RTX5090登場，當然也包括最熱門的人形機器人。

算力決定着中游AI軟件系統和下游商業化的進展，重要性不言而喻。

除了晶片，下游應用，尤其端側AI，也是CES展的大看點，多款AI眼鏡、AI智能家居亮相CES 大會。

因為具備音頻和攝像頭，AI眼鏡一直都是AI模型應用落地的最佳可穿戴設備，隨着多模態模型能力的提升和AI Agent（智能體）的成熟，AI眼鏡的功能性和應用場景將獲得極大提升。

已有研究機構認為，2025年將成為AI眼鏡元年。

XR產業垂直研究機構Wellsenn XR就宣稱，2025年AI智能眼鏡的滲透率可能會快速提升，2029年，AI智能眼鏡年銷量有望達到5500萬副；到2030年後，AI智能眼鏡行業進入高速發展期；到2035年，AI智能眼鏡銷量有望達14億副。

而傳統的消費電子設備，包括手機、電腦、可穿戴以及各種IoT設備，引入AI功能後能夠刺激換機需求。蘋果在去年10月份於北美首發的Apple Intelligence又陸續擴大使用地區，計劃將逐步上線中國、法國、日本、西班牙等地區。

2023 Q4以來，整體消費電子每一季出貨量按年均實現正增長。2024年第三季度，全球可穿戴腕帶設備市場同增3%，全球AR/VR頭戴式設備出貨量增長12.8%，全球AI PC出貨量達到1330萬台，佔該季度PC出貨量的20%。

更重要的是，增加了AI功能的電子產品，相當於同時升級屏幕、存儲、光學等硬件，從而驅動了終端產品ASP提高。

另外，國內的以舊換新政策也頻傳利好。

1月3日，國新辦舉行「中國經濟高質量發展成效」系列新聞發布會，國家發展改革委副秘書長袁達在發布會上表示，今年將大幅增加超長期特別國債資金規模，加力擴圍實施「兩新」工作。

其中就特別提到，「兩新」工作將擴大範圍，將設備更新支持範圍擴大至電子訊息、安全生產、設施農業等領域，實施手機等數碼產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智能手錶手環等3類數碼產品給予補貼。去年規模大概3000億元左右，就拉動了超過9000億元（汽車+家電）的銷售，今年的情況值得期待。

AI應用是一個萬億級別的潛力市場，資本市場也一直翹首以盼像智能手機時代的iphone 4一樣的引爆點。

而今年的CES 2025，有可能已經提供了這樣的一個引爆點。而國內，疊加消費政策的支持，AI應用的商業化浪潮，正一步步走近。

不缺機會

AI應用商業化越來越近之際，投資機會也會漸趨多樣化。

和過去兩年AI晶片佔據絕對C位不同，接下來大家會看到更多的，AI上中下游的共振的情況出現。

為什麼這麼說呢？

我們用移動網路做一個類比。

移動網路商業化以後，馬上開始了各種應用的商業化，打車、團購、手機遊戲、手機支付等等，一個接一個，一個比一個大。

整個移動網路產業鏈，都可以分到一杯羹。

上游的晶片，高通、台積電、AMD；中游的軟件系統，包括IOS、安卓；下游的智能手機廠、配套廠，以及各種APP，業績和股價都長陽了很多年。

AI基本也遵守這個產業發展節奏，產業鏈的整個上、中、下游都會相互促進。

如晶片技術的進步，會加快中游AI模型的訓練和推理能力，從而加快下游應用硬件和軟件產品的推出速度；反過來，下游應用更多更高的要求，又會倒逼上游晶片和中游大模型的快速提升，更多的實踐數據和反饋，使scaling law能更好地發揮作用。

最終，整個產業鏈都不斷進步，從而創造出更多的商業價值，以及投資回報。

這也是以英偉達為代表的AI晶片公司，股價一直高燒不退的核心原因。

兩年時間，有非常多的質疑英偉達泡沫化的聲音，甚至不乏木頭姐這類以前沿科技投資出名的華爾街大咖，結果呢？

英偉達依然屢創新高，原因就在於，AI的敘事實在太多了。或許AI數據中心的算力需求有一天飽和，但接下來應用端的AI需求會馬上跟進，這又是一個可以延續多年的商業化故事。

前段時間，博通股價大漲，成為美股歷史上第8家市值過萬億美元的公司，證明資金已經意識到未來AI應用晶片，即定製型的ASIC晶片的價值，並提前佈局。

當然，過去兩年，我們見證過一些AI概念公司，股價大起大落，市場也一度出現質疑之聲，認為AI公司容易泡沫化。

短期看，不能排除這種可能性，資本瘋狂逐利，也容易過猶不及，但拉長時間看，AI的投資機會依然很多。

擇時重要

股市投資，核心有兩點，一個是選股，一個是擇時，AI的投資也不例外。

選股方面相對簡單一點，因為對於公司的研究太多了，投資者並不缺乏這方面的資訊，而且不少好的AI公司已經被市場充分驗證，特別是產業鏈上中下游的龍頭公司。

當然，個股波動率相對大，對投研能力要求相對高，一些投資者容易出現上漲時踏空，高位又成為接盤者的問題。

不過，細心的投資者可能已經發現，市場上並不乏攻守兼備的投資工具，例如今年來發展迅速的指數基金。

科創板再迎重磅ETF上新，科創板人工智能ETF(588930)於今日(1月14日)上市，它跟蹤的是上證科創板人工智能指數，聚焦科創板30只新興龍頭AI企業，全面覆蓋包括AI專用計算晶片、高性能計算機設備，雲計算、大數據、機器視覺、語音語義識別技術，智能安防、智能交通、智能家居、智能醫療、智能穿戴在內的AI上中下游。權重股包括寒武紀-U、瀾起科技、石頭科技、金山辦公、恆玄科技、晶晨股份、芯原股份、樂鑫科技、中科星圖、雲天勵飛-U。

從上圖可以看到，偏AI上游半導體晶片的電子行業，以及偏AI中游大模型的計算機行業，在科創AI指數中佔比分別達到53.5%和31.4%，這是AI產業鏈中硬科技屬性較為鮮明的兩個行業，也商業價值較高的部分，不僅能更好地反映了AI產業的變革趨勢，也有能力創造較好的投資回報。

選股之後，自然就到擇時了。

實際上，AI 的擇時也不復雜，每一次大跌，都需要留意是否有上車機會，機會的大小則取決於回撤幅度。

過去一個月，科創AI指數出現回撤，幅度達到12%。

近幾天的走勢略顯反覆，不過從大市整體表現看，仍屬於正常。因為不管是美股還是國內股市，都仍處於調整狀態，科技股因為高彈性，調整幅度要更大一些。

到底要調整到什麼位置，需要再觀察。

但如果繼續下跌，無疑會提供出更好性價比的佈局機會，大家需要緊密跟蹤行情走勢。

結語

新年前後，股市下跌，大家的看法變得悲觀，對投資方向感到迷茫。

此時更應該回到根本，即找到投資大方向。

問題在於，這個方向究竟是什麼？

答案當然有很多，但不管哪一種說法，最後都可以歸結到一點，那就是有着廣闊增長前景，能夠持續不斷創造商業價值的行業和公司。

如前文所述，過去2年，資本市場已經驗證了AI這項技術，所能夠產生的巨大商業和投資價值。更重要的是，AI依然處在很早期的階段，未來還有很大的成長性，且目前正處於從基建轉向商業價值更高的應用階段。

這個趨勢，並非眼前劇烈波動的走勢能夠改變。

逆向投資思維告訴我們，每當市場劇烈下行時，在大部分人都感到恐慌時，或者會出現撿便宜貨的好機會。

當然必要的前提，是把關注點始終放在真正的好公司，龍頭公司，可以是一家，也可以是「一籃子」。

對於科技股投資者，做好AI這個賽道，選出好股，再擇好時，相信回報是不會差的。