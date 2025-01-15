彭博﹕Meta擬裁績效評級最差5%員工　朱克伯格﹕會提供慷慨遣散費

踏入2025年僅半個月，便傳出大型科技企業計劃裁員消息。據《彭博》引述Facebook母公司Meta Platforms Inc.發給員工的一份內部備忘錄顯示，該公司計劃裁撤約5%表現最差的員工，並在年內補上其留出空缺。



報道引述Meta行政總裁朱克伯格於備忘內指出﹕「我已決定提高績效管理標準，更快地淘汰表現不佳的員工」，又表示﹕ 「我們通常會讓在一年內未達預期者出局，但現在我們將在這個周期內進行更廣泛的基於績效的裁員。」

Meta旗下擁有多個社交媒體應用程式，如Facebook、Instagram及Threads。（資料圖片）

稱會提供慷慨遣散費

備忘錄顯示，該公司預計在當前業績周期結束前達到10%的所謂「無遺憾」減員，其中包括2024年的約5%。「這意味著我們的目標是，從工作時長已進入績效考評期的在職員工中再清退約5%。」 Meta表示。

朱克伯格又指出，公司將提供慷慨的遣散費。