恒生指數低開69點　阿里及騰訊偏軟　小鵬跌2.5%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（14日）反彈逾300點，兼重上19000點關。同日道指升逾200點，可是反映科技股走勢的納指卻低收，曾一度跌穿19000點，收市報19044點，跌43點。亞太區股市方面，上日大跌的日本股市於今日（15日）早段輕微上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及紐約期金分別升0.46%及0.24%。匯市方面，美元兌歐元及英鎊均輕微回落。



【09:25】恒生指數低開69點

恒指最新報19149點，低開69點，國指最新報6962點，低開24點，科指最新報4329點，低開22點。

阿里（9988）低開1.1%﹑騰訊（0700）低開0.4%﹑美團（3690）低開0.7%﹑小米（1810）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%﹑港交所（0388）高開0.1%﹑友邦（1299）低開1.1%。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.9%﹑李寧（2331）低開0.1%﹑安踏（2020）高開0.1%。

汽車股方面，蔚來（9866）高開0.3%﹑小鵬（9868）低開2.5%﹑理想汽車（2015）低開1.7%。