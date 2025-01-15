恒生指數升幅幾近悉數蒸發　中芯及招行等4藍籌升逾3%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（14日）反彈逾300點，兼重上19000點關。同日道指升逾200點，可是反映科技股走勢的納指卻低收，曾一度跌穿19000點，收市報19044點，跌43點。亞太區股市方面，上日大跌的日本股市於今日（15日）早段輕微上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及紐約期金分別升0.46%及0.24%。匯市方面，美元兌歐元及英鎊均輕微回落。



【13:45】港股升幅近乎悉數蒸發

港股數十點升幅在午後接近全數蒸發。恒指最新報19220點，升不足1點，國指跌4點，報6983點，科指跌11點，報4340點。

網易（9999）﹑招行（3968）﹑中芯（0981）及信義光能（0968）均錄得逾3%升幅。

【12:19】港股半日升44點

港股窄幅上落，半日升44點，報19264點，國指升16點，報7003點，科指升9點，報4361點，成交額為782億元。

晶片股再度上揚，中芯（0981）升4.8%，為半日表現最佳藍籌。華虹半導體（1347）升0.4%﹑上海復旦（1385）升0.3%﹑晶門科技（2878）升1.1%。

內銀股方面，招行（3968）升3.5%﹑信行（0998）升1.5%﹑工行（1398）升0.4%﹑農行（1288）及郵儲行（1658）均升0.2%。

汽車股方面，小鵬（9868）跌0.7%﹑蔚來（9866）跌2%﹑理想汽車（2015）跌2.4%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.1%﹑騰訊（0700）升1.5%﹑美團（3690）升0.7%﹑小米（1810）跌0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.3%﹑友邦（1299）升0.5%。

【10:53】港股最新升62點

港股維持數十點升幅，恒指最新報19282點，升62點。

中芯（0981）升6.6%，報37.4元。

【09:58】港股轉升25點

港股轉升25點，報19245點。

丘鈦科技（1478）盈喜，預告去年多賺2.8倍，今早股價曾飆14%，最新報5.82元，升5.6%。

【09:25】恒生指數低開69點

恒指最新報19149點，低開69點，國指最新報6962點，低開24點，科指最新報4329點，低開22點。

阿里（9988）低開1.1%﹑騰訊（0700）低開0.4%﹑美團（3690）低開0.7%﹑小米（1810）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%﹑港交所（0388）高開0.1%﹑友邦（1299）低開1.1%。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.9%﹑李寧（2331）低開0.1%﹑安踏（2020）高開0.1%。

汽車股方面，蔚來（9866）高開0.3%﹑小鵬（9868）低開2.5%﹑理想汽車（2015）低開1.7%。