美國12月核心通脹回落至3.2%　低於市場預期

撰文：黃捷
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美國去年12月消費物價指數(CPI)表現符合市場預期，按年升2.9%，按月升0.4，預期為漲0.3%。

期內，核心CPI按年升3.2%，預期為漲3.3%，按月則升0.2%，符合預期。

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