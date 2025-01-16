美媒﹕特朗普上台後擬延長TikTok禁令　介乎60日至90日

TikTok（海外版抖音）於美國的「不賣就禁」禁令，將於1月19日生效。《華盛頓郵報》援引知情人士消息報道，美國當選總統特朗普正考慮就任美國總統後發布一項行政命令，暫停有關法令60到90天。



據知情人士透露，特朗普一直在考慮如何挽救TikTok，指他正在討論非常規的交易和法律手段，例如行政命令，以廢除國會去年在兩黨支持下通過的法律。

報道指，特朗普表達了挽救TikTok的強烈興趣，促使其盟友爭相尋找選項，以便他兌現「拯救 TikTok」的競選承諾。事實上，特朗普日前於名下社交平台Truth Social，曬自己在Tiktok帳號的數據撐Tiktok，表示：「為什麼我要放棄TikTok？」

圖為2025年1月15日，手機展示小紅書及TikTok應用程式的圖片。（Reuters）

美TikTok用戶轉移至小紅書

日前，《The Information》引述消息人士指，TikTok 正準備下周日（19日）關閉美國服務，禁止美國用戶使用其App。至於路透報道指，TikTok 發布內部信，禁令不影響美國員工受僱的實體，只會影響美國的用戶體驗，強調領導團隊仍然專注於規劃各種情況，並繼續規劃前進道路。

面對TikTok或將被禁，愈來愈多的美國用戶「轉戰」小紅書，小紅書更宣布緊急招聘英文內容審核員，以進一步壯大其內容審核團隊。