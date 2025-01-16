恒生指數升幅收窄至163點　紫金股價反彈　揚3%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周三（15日）高收66點，同日美國公布去年12月消費物價指數（CPI）按年升2.9%，符合市場人士預期，再次引發市場人士對聯儲局會在較早時間減息。消息刺激美國三大指數全線上揚，其中道指升703點或1.65%，收市報43221點；反映科技股走勢的納指表現更強勁，全日飆2.45%。亞太區股市方面，日本股市於今日（16日）早段升逾200點。匯市方面，美元兌多種主要貨幣均偏軟，其中兌日圓跌0.26%，險守156。



【11:11】港股最新升163點

恒指升163點，報19449點，國指升48點，報7059點，科指升43點，報4407點。

紫金（2899）反彈，最新報14.92元，升3%。

【09:38】港股升幅擴大至近300點

港股升幅擴大至接近300點。恒指最新報19578點，升292點。

中芯（0981）延續強勢，曾高見39.8元，最新報39.4元，升5.9%。

【09:25】港股高開168點

恒指最新報19454點，高開168點，國指最新報7076點，高開64點，科指最新報4423點，高開59點。

阿里（9988）高開0.2%，報80.1元﹑騰訊（0700）高開1.1%﹑美團（3690）高開1.5%﹑小米（1810）高開1.5%。

消費股方面，海底撈（6862）高開1.1%﹑蒙牛（2319）高開0.9%﹑安踏（2020）高開0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.3%﹑港交所（0388）高開1.3%﹑友邦（1299）平開。

汽車股方面，蔚來（9866）高開1.7%﹑小鵬（9868）高開2.2%﹑理想汽車（2015）高開1.1%。