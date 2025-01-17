富瑞調查﹕36%受訪企業對未來12個月前景感樂觀　17%企業擬削職位

2025年營商前景如何？富瑞發表最新報告，對15間大型企業收集對今年經營前景看法。36%受訪者對未來12個月香港前景感到樂觀，86%受訪者對長期表現感到樂觀。不過調查亦發現，有17%受訪者表示會削職位，表示會增加人手的受訪企業佔41%。



富瑞指出該批受訪企業市值約9,500億元。受訪企業平均預期今年營業額增長3.2%。其中金融業預期今年收入增長4.5%，綜合企業收入增加5.2%，零售業平均收入增加2.6%，地產商收入則預期增長0.9%。

地產企業保持人手不變

招聘人手方面，金融及綜合企業擬增聘人手，地產企業表示保持人手不變。零售企業方面，裁員﹑人手不變﹑增聘1%至5%﹑增聘逾5%各佔4分1。

料政府調整對長者交通資助措施

對於新一份財政預算案，富瑞認為在大額財赤下，政府的財政刺激措施有限，預料政府或從調整部分資助政策，包括考慮對「長者2元乘坐交通工具」，由60歲重新調至65歲。該行又指出港鐵（0066）從作為大股東的政府收到14億元資助，佔其本地鐵路服務收入的7%。

至於公務員減薪，富瑞指出若政府帶頭減薪對整體經濟帶來衝擊，因此預料政府會傾向凍薪，同時控制新招聘步伐﹑節約行政支出。該行又認為政府可以考慮將部份商場物業私有化﹑重啟出售公屋計劃或增加資助房屋相對於公屋比例。

商界冀政府推便利移民入境措施

報告亦引述企業的意見，商界期望政府可以推出更多便利移民入境政策，有助帶動需求，同時解決個別行業的人手短缺問題。同時亦希望放寬監管，例如金融方面鼓勵產品創新及提升資本效益。在地產政策上，放寬城市規劃和土地政策，簡化建築規則。