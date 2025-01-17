恒生指數窄幅上落　於19500點徘徊　中芯揚半成｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股連升3個交易日，於周四（16日）升236點。同日美股三大指數卻低收，跌幅介乎0.16%至0.89%，當中以反映科技股走勢的納指表現最失色。亞太區股市方面，日本股市今日（17日）早段受到下周央行或再次加息拖累，挫逾300點。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊走勢個別，其中兌日圓輕微上揚，兌歐元偏軟。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.46%，紐約期金跌0.24%。



【10:47】港股於19500點附近徘徊

港股於19500點附近徘徊，恒指最新報19502點，跌19點。

中芯（0981）逆市揚半成。

【09:20】港股低開23點

恒指最新報19499點，低開23點，國指最新報7085點，低開13點，科指最新報4410點，低開7點。

阿里（9988）低開0.6%﹑騰訊（0700）低開0.4%﹑美團（3690）高開0.4%﹑小米（1810）高開0.1%。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.6%﹑蒙牛（2319）低開0.7%﹑安踏（2020）高開不足0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%﹑渣打（2888）高開0.3%﹑港交所（0388）低開0.4%。

金礦股方面，紫金（2899）高開0.1%﹑中國黃金（2099）平開。