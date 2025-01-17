MPF｜積金評級﹕美股基金去年淨入247億元　中港股基金走資105億

強積金顧問公司積金評級發表報告，估算2024 年第四季強積金資金淨流入約為110億元，其中美股基金錄得104.42億元淨流入，中港股票基金則錄得10.88億元淨流出。



積金評級又指出，累計全年強積金錄得淨流入約481億元，為2021年以來最低的年度淨流入，比過去5年平均值約523億元低約7.9%。

美股基金連續兩年回報逾20%

美國股票基金在連續兩年全年回報率超過20%的支持下，於2024年吸引了超過 50% 的強積金總資金淨流入，為最受歡迎的強積金資產類別，並創下有紀錄以來最高約247億元淨流入。

儘管香港及中國股票基金打破連續三年虧損紀錄，全年回報率達約15.9%，但數據顯示 2024年每個季度都錄得資金淨流出，全年總資金淨流出約為105億元，為強積金資金流表現最差的資產類別。

強積金去年整體回報率8.8%

截至12月底，強積金的全年回報約為8.82%，總資產值估算約為1.291萬億港元，相當於 475萬名強積金成員平均賬戶結餘約271,600元。

積金評級主席叢川普指出，「2024 年最後一季顯示，強積金吸引約 110 億港元的資金淨流入，累計全年總資金淨流入約達到 481 億港元。」

支持積金局推DIS基金

叢川普又指出市場對美國新總統上任、關稅問題和通脹擔憂，2025年將是充滿不確定性的一年。多元化投資是投資者在不確定時期的最好資產。因此積金評級重複強調支持積金局推廣的DIS基金。透過結合多元化投資、低收費和DIS的自動降低風險機制，減輕成員投資選擇和時機決策的壓力。對於大多數強積金成員來說，這是理想的基金選擇。