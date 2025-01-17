恒指季檢｜中金料太地及蔚來等8股或染藍 另預測24股入港股通
撰文：張偉倫
出版：更新：
恒指公司將於2月21日進行季度檢討。中金預料太地（1972）等8隻股份，為有機獲納入恒生指數的候選股。同時預期將有24隻股份，納入港股通名單。
中金視以下8股為染藍候選股
- 太古地產（1972）
-中通快遞（2057）
- 蔚來（9866）
- 信達生物（1801）
- 泡泡瑪特（9992）
- 京東物流（2618）
- 百濟神州（6160）
- 交通銀行 （3328）
中金亦指出信達生物及京東物流在過去數次的預測中，排在前列，可是最終卻落空，主要是一些作為指數諮詢委員決策依據的因素，包括行業及上市地位的代表性等均無詳細說明或量化依據，亦不排除有其你因素考量影響決定。
該行又預期毛戈平（1318）及貝殼（2423）等24隻股，獲納入港股通名單內，惟創夢天地（1119）及天倫燃氣（1600）等27隻股被剔出。被剔出原因與市值低於40億元﹑市場覆蓋率排在96%以外或停牌等原因，而不符合恒生綜指要求。
指貝殼已符納入港股通條件
中金指出，貝殼2022年中返回港股雙重主要上市，目前已為恒生綜合指數大型股成份股，由於同股不同權性質，納入港股通需要額外滿足，該股已滿足上市滿6個月及20個交易日；在考察日前183天日均市值不低於200億元、成交額不低於60億元等要求。
由於追蹤旗艦指數的被動資金規模大，追蹤恒指、國企股指數和恒生科技指數的ETF規模，分別約為275.3億美元、54.1億美元和186.6億美元，因此成份股變動以及相應資金流向值得重點關注。
恒生指數季檢 新世界被剔出 快手及新東方染藍 數目增至83隻恒指季檢｜比亞迪電子「染藍」 碧服遭剔除 成份股維持82隻恒指季檢結果周五出爐 中金列出快手及小鵬等7隻港股具潛質染藍恒指染藍死吻詛咒！ 改革後九成新貴股價插水 專家拆解揀股盲點