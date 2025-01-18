續回顧2024年選股績效　淺談2025年展望｜聶振邦

承接上回，繼續看筆者去年選股績效，對今年選股部署啟示。前文表示論到上揚爆發力，實業股依然有所不足，正好道出就算市旺，也不宜完全否定財技股的投資價值。於2024年分析了65隻財技股，中在三個選股類型，就是配股、供股和估值偏低，相對數量是29、27和9隻。上回已看供股作為切入點的選股，現看配股的，為三個類型中選出較多股份，皆因上市公司宣佈配股數量，遠多於宣佈供股的。若非存在大規模股本集資需要，並考慮到供股消息普遍會為股份帶來顯著沽壓，不利股價發展，上市公司採用配股多於供股集資。



閱配股公告學財技起步

故此若有意學習如何分析財技股，參閱配股公告是不俗的起步的。而去年分析的27隻股份，有10隻錄得倍升，佔比逾1/3，命中率較供股的逾1/4為高；另於分析後升幅不足一成的股份僅2隻，佔比不足6.90%，明顯低於總體的9.76% (24/246)。至於歸類為估值偏低的財技股，去年選上9隻，雖遠少於配股和供股的，卻見倍升股有4隻，命中率逾四成四，並且毫無分析後升幅不足一成的股份，於三個類型中效果最佳，那麼為何不選出這類股份呢？這跟股價漲跌規律關係密切。

財技股升多見消息配合

誠然財技股傾向少投資者關注，交投活躍度遠不及實業股的，所以當財技股發佈配股或供股消息，將吸引投資者眼球，股價於這等消息前後見異動機會較大。至於估值偏低的財技股，筆者留意皆因分析時股價處於52周內偏低水平，並見街貨集中度較高 (即大量街貨在大戶手上)，視為股價具備上揚條件。然而，分析時碰上股份有新消息配合不常見，故此未必有短期股價上揚催化劑出現。因此估值偏低的財技股屬防守性較高的財技股，但不宜佔總體注碼超過兩成，免得影響資金流動性。

抽新股博倍升勝算偏低

除了實業股和財技股，去年也有分析新股 / 半新股，分別是IPO股份3隻，以及上市少於半年的股份9隻，合共12隻，佔總體246隻不足5%。於2023年亦是選上12隻股份，分別是IPO股份2隻，以及半新股10隻，分佈也跟2024年相若，皆因2023和2024年於港交所上市新股同是70隻，倘若2025年較多新股上市，新股 / 半新股分析數目將見增加。考慮到招股期間新股資訊偏少，抽新股有「賭大小」之感，若非確認勝算較高，相信今年選上的IPO股份，也不多於5隻。另就績效而言，去年分別錄得1隻倍升股，以及3隻分析後升幅少於一成的半新股，從佔比角度來說，表現較實業股和財技股為飄忽，這亦是選上新股 / 半新股數目較少原因。

展望2025年，觀乎現時港交所《上市規則》不利財技股維持上市地位，只要未能在要求期間發佈中期或末期業績，上市公司便要停牌至可以公佈業績為止，倘若停牌超過一個月，於未來一年半內被除牌風險便顯著增加。在財技股陸續被淘汰趨勢下，縱然想提升分析財技股數目佔比，實際未必可行，故此預期今年仍以分析實業股為主，佔總體介乎65%至70%；而財技股、新股及半新股合計佔比則介乎35%至30%。另就著昔日慣性，不會強求年內要選出大量倍升股，仍以年選不少於30隻為目標，若連續五年達到35隻或以上，才考慮上調目標。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。