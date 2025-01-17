中概股指數大升近4%　京東飆逾9%　習近平同特朗普通電話提振氣氛

中國國家主席習近平與美國當選總統特朗普通電話，稱願推動中美關係在新起點上取得更大進展。消息帶動中概股造好，納斯達克中國金龍指數漲幅擴大至近4%，阿里巴巴升3.2%、拼多多升5.1%、京東更大升逾9%。

港股夜期報19916點，升319點或1.63%，高水332點。

習近平周五（17日）應約同美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話。習近平祝賀特朗普再次當選美國總統，指出他們都高度重視彼此互動，都希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。

習近平︰中美擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間

根據新華社，習近平強調，中美兩個偉大的國家都在追逐各自的夢想，都致力於讓人民過上更美好的生活，中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就，共同繁榮，造福兩國，惠及世界。

習近平指，作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇。雙方要本着相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作，多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事，讓中美兩艘巨輪沿着穩定、健康、可持續發展的航線不斷前行。

特朗普感謝習近平的祝賀，表示很珍視同習近平的偉大關係，希望繼續保持對話溝通，期待盡快同習近平見面，美中是當今世界最重要國家，應保持長久友好，共同維護世界和平。

兩國元首就烏克蘭危機、巴以衝突等共同關心的重大國際和地區問題交換意見，還同意建立戰略溝通渠道，就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫。