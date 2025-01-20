內媒《經濟日報》發署名文章：須吸引更多外資來華投資展業

內地媒體《經濟日報》發表名為金觀平的署名文章指出，外資是內地資本市場的重要參與者和建設者，不僅能帶來增量資金，還有助於提高市場透明度、提升公司治理水平，促進市場健康發展。



文章進一步指出要讓外資留得住，需在制度設計層面深化改革，提升資本市場可投性和上市公司投資價值，提高股東回報和公司治理水平。開放只有進行時沒有完成時。

籲續推行全制度型開放

文章又表示要持續推進市場、機構、產品全方位制度型開放，實現規則、規制、管理、標準相通相容，為國際投資者打造良好投資環境。持續強化與國際投資者的溝通機制。推動解決外資關切與合理訴求，加強開放條件下資本市場監管和監管能力建設，維護市場穩定運行。

中國景點・中國旅遊・中國上海・東方明珠塔・中國經濟・中國自由行：圖為2024年2月10日，農曆龍年第一天，數名女子在上中國上海外灘拍照。（Reuters）

多間外資進軍內地證券業

另一方面，據《證券日報》報道，，近年來內地金融市場雙向開放，吸引了眾多外資機構爭相佈局中國市場。1月17日，城堡證券（中國）有限公司的設立申請材料獲中國證監會接收。同日，渣打證券（中國）有限公司首個分支機構也獲准展業，在華佈局更進一步。實際上，2024年至今，外資機構佈局中國市場的進程持續提速，已有多家外資機構被核准在華設立證券公司，並陸續獲批多項業務資質。同時，瑞穗證券（中國）有限公司、花旗證券（中國）有限公司等多家外資券商目前正在申請設立中。