恒生指數升幅擴大至逾300點　阿里飆近半成｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股上周五（17日）高收，連升4日。同日美股三大指數上揚，其中道指升334點或0.78%，標普指數曾收復6000點，最終全日升1%，反映科技股走勢的納指更跑贏兩者，升291點或1.5%。由於今日（20日）為馬丁路德紀念日，美股休市，同時特朗普宣誓就任為美國第47任總統。亞太區股市方面，日股今日早段升逾400點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.76%，紐約金價跌0.52%。匯市方面，美元兌歐元﹑日圓及英鎊均向下。



【09:53】港股升幅擴大至逾300點

港股升幅擴大至逾300點，恒指最新報19932點，升348點，國指升125點，報7234點，科指升109點，報4589點。

藥明生物（2269）升4.8%﹑藥明康德（2359）升5.1%。

阿里（9988）升4.8%﹑騰訊（0700）升2.1%。

【09:26】港股高開220點

恒指最新報19804點，高開220點，國指最新報7196點，高開87點，科指最新報4554點，高開75點。

阿里（9988）高開2.4%﹑騰訊（0700）高開0.1%﹑美團（3690）高開2.2%﹑小米（1810）高開2%。

汽車股方面，蔚來（9866）高開4.1%﹑小鵬（9868）高開1.1%﹑理想汽車（2015）高開0.9%。

消費股方面，海底撈（6862）高開1.7%﹑蒙牛（2319）高開1.7%﹑李寧（2331）高開%1.7。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%﹑友邦（1299）高開1.2%﹑港交所（0388）高開1.9%。