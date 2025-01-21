恒生指數最新升194點　中升及理想汽車飆逾6%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（20日）揚341點，並且連升第5個交易日。同日美股因當地公眾假期休市。美國總統特朗普亦於周一上台，首日並無公布涉及加徵關稅措施或行政命令。亞太區股市方面，日本股市於今日（21日）早段跌約百點。匯市方面，人民幣離岸價回落至7.28，美元兌日圓﹑英鎊及歐元等主要貨幣全面上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金及紐約期油分別跌0.88%及1.46%。



【13:25】港股最新升不足200點

港股升幅在午後略收窄，恒指最新報20120點，升194點，國指升84點，報7320點，科指升96點，報4691點。

中升（0881）升6.6%﹑理想汽車（2015）升6.3%。

舜宇光學（2382）升5.1%﹑比亞迪電子（0285）升4.7%。

【12:34】港股半日升223點

特朗普上任首日，未有宣布對華加徵關稅。受到有關消息刺激，港股今早上揚兼企穩2萬點。

恒指中午收市報20149點，升223點，國指升95點，報7331點，科指升114點，報4709點，成交額為871億元。

晶片股再次上揚，中芯（0981）再創新高，半日飆7.4%，報42.3元。華虹半導體（1347）升3.4%﹑上海復旦（1385）升3.2%﹑晶門半導體（2878）升7.2%。

汽車股方面，小鵬（9868）升4.5%﹑蔚來（9866）升2.2%﹑理想汽車（2015）升5.6%。

消費股方面，海底撈（6862）升0.6%﹑安踏（2020）升2.2%﹑李寧（2331）升1.4%﹑蒙牛（2319）升1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%﹑友邦（1299）升1.7%﹑港交所（0388）升0.2%。

【09:59】港股重上2萬點

內房股碧桂園（2007）今早復牌，早段升幅擴大至逾2成，最新報0.59元，升21.6%。其他內房股方面，萬科（2202）升7.9%﹑融創（1918）升5%﹑雅居樂（3383）升4.8%。

港股最新報2萬點，升74點。

【09:43】港股升幅收窄至61點

港股升幅收窄，並且再次失守2萬點關，恒指最新報19987點，升61點。

人民幣離岸價最新報7.2845，跌234點子。在岸價最新報7.3143。

【09:25】港股高開202點

恒指最新報20128點，高開202點，國指最新報7307點，高開71點，科指最新報4650點，高開55點。

內房股今早表現，碧桂園（2007）復牌，股價高開3.1%，最新報0.5元。萬科（2202）高開2.6%﹑融創（1918）高開1.9%。

消費股方面，海底撈（6862）高開2.4%﹑蒙牛（2319）高開1.3%﹑安踏（2020）高開2%。

科技股方面，阿里（9988）高開1.5%﹑騰訊（0700）高開0.6%﹑美團（3690）高開2.7%﹑小米（1810）高開0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%﹑友邦（1299）高開1.5%﹑港交所（0388）高開1.2%。

汽車股方面，蔚來（9866）高開0.3%﹑小鵬（9868）高開1.8%。