國泰去年12月載客量按年增26%　全年載客逾2800萬人次

國泰（0293）公布截至去年12月營運數據，當月載客量為224.89萬人次，按年升26.4%。公司又指出，去年整體載客量逾2,800萬人次，按年升30.7%。



公司亦指出，去年月內收入乘客千米數按年升27.9%，乘客運載率上升3.6個百分點至84.8%，可用座位千米數按年增加22.5%。

國泰旗下香港快運。（廖雁雄攝）

12月運貨14.35萬噸

貨運方面，國泰指出去年12月運載貨物14.35萬公噸貨物，按年增加11.7%。月內貨物收入噸千米數按年增加6.5%，運載率增加0.6個百分點至61.4%，可用貨物噸千米數按年增加5.5%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示:「12月是旅遊業務的傳統旺季，大量顧客於聖誕新年期間出外探親旅遊。 在去年底的出遊高峰期間，國泰航空和香港快運共有八天錄得單日總載客逾十萬人次的紀錄，創重建以來新高，達成集團另一重要里程。」

國泰航空。（資料圖片/黃浩謙攝）

運力已完全回復至疫情前水平

她又指出﹕「國泰集團在2024年取得重大成果，除了完成歷時兩年的重建工作外，航班數量亦已於2025年1月達至疫情前100%水平。展望未來，集團將專注於進一步鞏固香港國際頂尖航空樞紐地位，為客運及貨運顧客提供更多航班和目的地選擇。」

貨運方面，劉凱詩指出﹕「過去數月的良好勢頭持續至12月，月內的貨運量創 2024年新高。同時預料需求在1月上旬會稍為回順，至農曆新年假期前將重新上升。」