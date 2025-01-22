恒生指數跌幅收窄至214點　中芯再獲追捧　逆市破頂｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（21日）揚180點，連升第6日，與美國總統特朗普上任首日未有宣布對華產品加徵關稅有關。同日美股在假期後重開，三大指數全面高收，升幅介乎0.64%至1.24%。道指全日升537點，收市報44025點。不過特朗普最新表示，考慮會在今年2月1日起對中國貨品加徵10%關稅。



亞太區股市方面，日本股市在今日（22日）早段升逾500點。匯市方面，於亞洲交易時段，美元兌歐元及日圓等多種主要貨幣變化不大。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌2.56%，紐約期金升0.16%。



【11:06】港股跌幅收窄至逾200點

港股跌幅收窄，恒指最新報19891點，跌214點。

中芯（0981）逆市再創新高，高見43.8元，最新報42.8元，升2.1%。

【10:05】港股跌幅擴至逾300點

港股跌幅擴大至逾300點，恒指最新報19791點，跌314點。

新東方（9901）瀉25%。

美團（3690）跌2.9%。

京東（9618）及京東健康（6618）跌3.6%及3.1%。

【09:44】港股最新報145點

特朗普揚言考慮2月1日起對中國產品加徵關稅，受到有關消息拖累，人民幣在岸價跌136點子，報7.2753。

港股最新報19961點，跌145點。

出口股創科（0669）跌0.9%，報105.2元。

美國總統特朗普。 （REUTERS／資料圖片）

【09:25】港股低開109點

恒生指數最新報19997點，低開109點，國指最新報7269點，低開51點，科指最新報4644點，低開49點。

中海油（0883）低開0.7%﹑中石油（0857）低開0.2%﹑中石化（0386）低開0.7%。

汽車股方面，蔚來（9866）低開6.6%﹑小鵬（9868）低開2.6%﹑理想汽車（2015）低開1.2%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.8%﹑騰訊（0700）低開0.6%﹑美團（3690）低開0.6%﹑小米（1810）高開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%﹑友邦（1299）低開0.6%﹑港交所（0388）低開0.2%。