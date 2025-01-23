TVB﹕去年廣告收入錄雙位數增長　重申料全年可錄得EBITDA

電視廣播（0511，TVB ） 表示，去年於香港地面免費頻道的廣告收入以強勁的姿態結束。上季來自廣告客戶的整體收入較去年同期增長超過10%。盡管香港整體廣告市場疲軟，去年廣告收入仍實現雙位數增長。隨著更多大型企業廣告客戶持續回歸到其電視平台，預計廣告收入在今年將進一步增長。



公司重申對2024年全年實現顯著正數EBITDA預期，並預計在不考慮特殊一次性項目的情況下，在截至2024年12月31日止6個月期間將會實現正數淨利潤。

早鳥活動錄雙位數增長

電視廣播指，一個正面的指標是客戶對「早鳥」活動的反應，客戶可以優惠價格預先承諾在2025年購買其電視平台上的廣告套餐。於上季獲得的這類承諾的金額較去年「早鳥」活動相比錄得雙位數的百分比增長。由於這類預先承諾佔其該年總廣告收入的重要部分，今年「早鳥」活動成績是對其廣告收入前景的一個正面指標。

集團又表示，今年起開始銷售在廣東省播出的無綫電視翡翠台和明珠台頻道的廣告位，希望將市場延伸到香港以外的大灣區的香港廣告客戶對這個新產品表現出濃厚的興趣。因此，預計今年廣告收入也將從這一個新舉措中受益。

OTT月活躍用戶維持200萬

OTT 串流方面，平均每月活躍用戶人數（MAU）維持約200萬。由於上季推出一些吸引新觀眾的措施，高端myTV Gold訂戶按季及按年分別增加9%和6%。期內，myTV Super平台數碼廣告收入按年增長超過10%。因此，去年數碼廣告收入實現強勁雙位數百分比增長，與地面電視平台的廣告收入增長相呼應。

至於內地相關業務，上季開始拍攝4部新合拍劇，合共有7部劇集正在不同階段的製作中。至於合拍劇「巾幗梟雄之懸崖」和「黑色月光」分別在騰訊視頻和優酷上開始播出。