中央再推險資入市　上証指數半日揚1%　港股升47點｜持續更新

【12:33】港股半日升47點

中證監等及人民銀行等6個部委今早舉行記者會，講及如何推動長期資金進入A股市場，當中包括力爭從今年起，內地保險公司新增的保費中，30%投放在A股市場，預料每年可以新增數千億元新增長期資金。受到有關消息刺激，滬深股市半日分別升1%及0.4%，中午收市報3246點及10271點。

港股今早亦一度升逾200點，並重上2萬點大關，可是升勢未能進一步擴大，更明顯收窄。恒生指數收市報19826點，升47點，國指升32點，報7209點，科指升4點，報4585點，成交額為745.7億元。

內地保險股今早上揚，國壽（2628）升3.7%﹑新華保險（1336）升3.2%﹑平保（2318）升2.7%﹑財險（2328）升2.5%。

汽車股方面，小鵬（9868）跌2.4%﹑蔚來（9866）升1.1%﹑理想（2015）跌2.3%﹑比亞迪（1211）跌1.2%。

內房股方面，碧桂園（2007）跌13.4%﹑融創（1918）跌5.7%﹑龍湖（0960）跌1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.4%﹑友邦（1299）跌0.8%﹑港交所（0388）升1.2%。

【10:45】恒指升逾百點

中央再出招救市，港股升勢反覆，一度升逾200點後曾收窄至升不足500點，恒指現報19894點，升116點或0.59%；國指報7232點，升55點或0.78%；科指4606點，升25點或0.55%。大市成交559億元。

中國人壽報14.28元，升4.23%，而中國平安報43.2元，升2.98%。

【09:45】恒指逼兩萬關

內地再推險資入市，帶動港股造好，恒指現報19994點，升215點或1.09%。而國指及科指則升1.35%及1.44%。大市成交額225億元。

中人壽﹙2628﹚升5.6%，而中國平安﹙2318﹚亦大升3.933%。

近期熱炒的中芯國際﹙0981﹚再升逾3%，高見43.45元。

另外，阿里巴巴升1.94%、騰訊則升0.2%。

【09:27】恒指高開百點

中證監表示，上半年落實第二批險資長期投資股票試點，規模1000億元人民幣。在中央再有救市招出台下，港股今早造好，恒指高開102點或0.52%，報19881點；國指升43點或0.61%，報7221點；科指升33點或0.74%，報4615點。大市成交額19億元。

險資入市，料續買內銀，該板塊暫時平靜，工行﹙1398﹚升0.4%、建行﹙0939﹚升0.3%。另邊廂，平保﹙2318﹚升逾1%。

重磅科技股中，阿里﹙9988﹚高開2%、美團﹙3690﹚升0.7%、騰訊﹙0700﹚則跌0.1%。