私銀利市封比併　滙豐周年套裝炒價3888元　恒生「惹火」配件突圍

雖然本地消費有待復甦，但農曆新年將至，總要換新鈔派下利市，而向來令被視為「身分象徵」的私人銀行利市封今年延續炒風。其中，最受矚目的為滙豐為慶祝成立160周年而推出的限量版利是封套裝，二手平台上最高索價3,888元，超越往年的瑞銀，成為今年銀行利市封的「天花板」。



滙豐取代瑞銀 成今年銀行利市封「天花板」

滙豐今年首次為周年誌慶推出賀歲利是套裝。利是封一套五款，封面的滙豐銅獅用色喜慶絢麗，綴以繁花錦繡，糅合時尚感與傳統元素，寓意新一年繼往開來，萬象更新。利市封封底用上滙豐於中環皇后大道中一號的歷代總行大廈剪影，展現滙豐一直與香港同步發展百六載的品牌故事。

滙豐香港區財富管理與個人銀行業務市場策劃主管岑卓耀表示，派發利是乃農曆新年的珍貴傳統，意義非凡。滙豐今年迎來成立160週年，滙豐客戶除了可透過 PayMe 及香港滙豐流動理財應用程式派電子利是外，也特別推出限量版利是封，藉此與客戶賀年之餘，亦為滙豐百六載品牌成就誌慶。

瑞銀以華麗紅腹錦雞為主題

至於向來有「佳作」的瑞銀，今年也推出新款利是封套裝，二手平台叫價最高999元，與往年相若。該系列與新加坡藝術家 Keng Lye 合作，以華麗的紅腹錦雞為主題，在絢麗的花卉背景下翱翔相聚，它們的吉祥到來為新的一年帶來了充滿韌性、輝煌和好消息的祝福。

紅腹錦雞是吉祥的使者，他們以極強的創造力和直覺而聞名，令其成為出色的問題解決者並能快速應對危機。利是封的背景由複雜的大麗花朵構成，這種堅韌的花朵象徵著重壓下的優雅，使其成為那些渴望在逆境中取得成功的人的完美象徵。將方包與長包拼接起來，以六隻紅腹錦雞與數字「6」編織出「六六大順」的象徵意義，寓意回家順利、一路順風。

瑞銀今年新款利是封套裝二手平台叫價最高999元，與往年相若。該系列設計為紅腹錦雞在絢麗的花卉背景下翱翔相聚。（周令知攝）

恒生推出限量版利是封火漆印章禮盒

如果「嫌」滙豐及瑞銀利是封太貴，但又想擁有「身分象徵」，其實也有其他不少更為「經濟實惠」的選擇。當中渣打及花旗私人銀行利是封，今年均以花卉做主題，寓意花開富貴，全套二手平台最高叫價分別為880元及580元。

至於恒生，今年就為私人銀行客戶準備了限量版利是封火漆印章禮盒，其金財神設計可用作座枱裝飾，內附的財神利是封及火漆印章用具，全套二手平台最高叫價僅為438元。若果仍嫌太貴，那就可以考慮最為經濟實惠的東亞私人銀行利是封套裝，全新2025年版本全套最高叫價僅150元。

恒生今年就為私人銀行客戶準備了限量版利是封火漆印章禮盒，金財神設計可用作座枱裝飾，內附財神利是封及火漆印章用具，全套二手平台最高叫價僅為438元。（周令知 攝）

而其實恒生銀行今年共設計了四款全新的利是封，以恒生的經典財神造型，與客戶喜迎新春。財神手持金元寶，寓意招財進寶，財源滾滾，為個人銀行、商業銀行及私人銀行客戶賀新禧。當中兩款專為優越私人理財及商業銀行客戶而設的利是封，更可變身用作賀年掛飾和揮春，配上「恒年生財」及「恒年吉祥」的祝賀字句，一物二用。