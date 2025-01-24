內地跨部委重磅會議定調！　萬億增量活水　險資火速出手！

繼924會議以來，周四這場發布會是7年來第二次9:00召開的會議，釋放出多項重磅內容，意味着這日必將載入A股史冊！



雖然A股再次上演熟悉的高開低走的劇本，但需要時時提醒自己一件事：

人總是容易高估短期影響，輕視長期變化，可市場長期是一台稱重機。

這場含金量十足的會議，看點究竟在哪？

01

萬億增量資金來襲！

首先，會議明確了五大中長期資金：險資、社保、養老金、養老金和公募基金全面實施長周期考核，其中社保基金明確五年以上長周期考核，其餘四類資金全面建立實施三年以上長周期考核。

毋庸置疑，長周期考核利好中長期資金堅定價值投資，無須迫於考核目標頻繁交易。

第二點，也是含金量十足的一點，推動五類中長期資金的權益配置能力，穩步擴大投資規模，改善資本市場資金供應結構：

①力爭大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%用於投資A股。

②2025年第二批保險資金長期股票投資試點規模不低於1,000億元（人民幣‧下同），春節前批覆500億元投資股市。

③明確未來三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%，引導基金公司將每年利潤的約定比例自購旗下的權益類基金。

④用好用足兩項支持資本市場工具：

互換便利操作規模達到1,050億元，去年的500億元已全部用於融資增持股票，今年1月的550億元可隨時用於融資增持股票；

不斷優化股票回購增持再貸款政策，申請貸款時的自有資金比例從30%降到10%，將貸款最長期限由一年延長到三年。

⑤支持各類外資主體參與A股市場，資本市場對外開放的大門只會越開越大。

對於第一點到底會帶來多大的增量資金，市場目前存在分歧。

業內測算，若指的是2025年全年所有的新增保費(新單+新增續期)，則對應30%投資A股約為5,000億；若指的僅是新單保費，則對應30%投資A股約為2700億。

不管是哪一種標準，險資2025年將為A股帶來上千億增量是絕對共識。

對於第二點，險資更是火速出手。據媒體報道，大型保險公司正在研究長期股票投資試點，目前已有幾家保險機構在申請第二批試點。

「我們準備在今後幾天，就是在春節前，先批500億，馬上到位，投資股市。」金融監管總局副局長肖遠企今日在發布會如是透露。

對於第三點，華福證券認為，從目前公募基金規模來看，若按照去年三季度末的統計口徑，未來三年公募基金入市增量可能達6,000億元。

A股市場。（新華社）

02

增量資金投向哪？

錢是有了，投向哪，才是接下來的關鍵。

以本次增量資金的主力軍——險資為例，在長債利率持續走低，10Y國債利率已經來到1.6%水平，無法覆蓋2.5%的存量負債成本，意味着險資必須開始考慮配置除債券以外的風險資產。

從險資2024年頻頻舉牌銀行股、平安人壽近期接連舉牌三家銀行H股，再到首家險資試點私募基金鴻鵠志遠去年Q3現身陝西煤業、伊利股份的前十大股東，均可看出來險資更傾向於持有高股息資產。

尤其是實施新會計準則後，險資傾向通過長期持有優質企業，來獲得股息回報。

有實力進行分紅、回購的公司一定是賬上錢多的公司，在低利率環境下，現金流量好的優質資產愈發稀缺。

近期市場迎來新的重磅產品：自由現金流ETF(159201)，對中長期資金來說意義重大。

別忘了，今年的目標是「穩股市」。為此第一步就是改善A股的資金供應結構，讓中長期資金成為市場的「壓艙石」。

第二步就看，到底買什麼資產才能穩定股市？

國家隊早就身體力行給出答案了，2023年和2024年多次出手增持寬基ETF，對資本市場的穩定構成了強有力的支撐。

去年ETF規模增長1.7萬億元，其中1.4萬億由寬基ETF貢獻，尤其是偏藍籌風格的寬基ETF，如滬深300ETF和A500ETF基金。

在A股開年來震盪的這段時間，資金堅定借道寬基ETF佈局A股，去年淨流入1000億元的滬深300ETF華夏(510330)在1月1日-1月22日繼續強勢「吸金」46.83億元，位居全市場第一。

歷史最快破千億規模的新核心寬基A500指數也不遑多讓，A500ETF基金(512050)同期淨流入14.91億元。

近期A股還出現一點新變化，從1月14日開始，資金更為青睞中小盤的寬基ETF，以中證1000ETF(159845)為首的中證1000ETF兩周合計淨流入17億元。

事實上，寬基ETF憑藉其費率低廉、透明度高、風格穩定、風險分散等特點，得到越來越多投資者的認可，特別是對投資周期長、穩定性要求高的機構投資者而言。

03

科技板塊打頭陣！

從兩融和個人投資在924行情的表現來看，中長期資金穩定大盤的情況下，活躍資金經常會追求技術前沿的「星層大海」。

從近期A股的表現也可看出，從晶片、人形機器人再到AI基建，每一次反彈都是科技板塊打頭陣。

機器人ETF(562500)今年合計淨流入10.29億元，不僅位居同類產品第一，同樣是資金淨流入TOP20中唯一一隻行業主題ETF。

當下全球迎來了新技術爆發期，前有微軟砸下800億美元打造AI智算中心，後有OpenAI推出5000億美金「星際之門計劃」。

今日有消息稱，字節跳動2025年的資本支出將超過1500億元，主要用於人工智能。

同時，國內政策持續引導資金「投早、投小、投硬科技」，大基金三期最新豪擲600億元，成立國家人工智能產業投資基金。

可想而知，聚焦於新一代訊息技術的科創板正吸引全市場的投資目光，科創板已成為A股指數化投資比例最高的板塊之一。

作為科創板核心寬基的科創50ETF(588000)最新規模高達近900億，最新獲批的科創板綜ETF也將為科創板帶來更多增量資金。

04

小結

如此重磅利好，A股卻再次上演衝高回落的戲碼，不少投資者都戲言：「看吧，就知道會是這樣。」

但判斷一件事的價值，是憑藉一天的表現就可以下定論的嗎？

且不論他山之石，A股目前的資金結構就是過於散戶化導致波動大，引入中長期資金是對症下藥，長期一定會對A股產生正面影響。

對於大夥詬病的A股永遠3000點問題，社保基金用自身投資成績證明了A股長期投資是可行的。

證監會主席今日在會上特地提到社保基金：

「全國社保基金是境內參與股票投資最積極的真正的長期資金，成立20多年來投資A股的平均年化收益率達到11.6%，這是很高的。」

再來看海外經驗，成立於1811年的美國股市，直到1953年前的142年裏都呈現周期性震盪特徵，基本沒有趨勢性走勢，從下圖可看出基本就是一條直線。

從1975年開始，美國股市才真正開啟史詩般的上漲行情。

從1975年-2024年，美國發生很多重大改變。1974年，美國通過僱員退休所得保障法案（ERISA）通過，強化了對退休金投資股票的保護，推出IRA 賬戶，緊接着1978年推出最負盛名的401(k)計劃。

正是401(k)計劃、IRA賬戶與共同基金的發展，為提供美股穩定的長期資金來源，繁榮了美股市場。

特別喜歡稻盛和夫的一段話：

「漁夫出海前，並不知道魚在哪裏，可是他們還是選擇出發：因為他們相信，一定會滿載而歸。人生很多時候，是選擇了才有機會，是相信了才有可能。」

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