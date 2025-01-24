新世界高開1.7%　完成178億元銀行貸款再融資

新世界（0017）完成近178億元銀行貸款再融資，並重申持續正常開展業務。公司今早股價高開1.7%，報4.13元。



該公司重申公司持續正常開展業務，並繼續與其權益人，包括與貸款方及債券持有人保持聯繫，並一直積極管理債務狀況。

新世界又稱，由去年7月至今，已為約177.61億元銀行貸款完成再融資，將繼續遵守其現有財務債務責任，建議股東和其他投資者不要依賴市場傳言。

中環皇后大道中16-18號新世界大廈。（黃偉民攝）

新世界重申，集團業務營運一切如常，專注並努力做好業務，而新任行政總裁會繼續專注地產業務發展方針，並一如以往，適時披露信息。

另外，新世界表示，今年會繼續專注地產主業，包括在港推售「柏蔚森」、「STATE PAVILIA皇都」等住宅項目，並持續在內地銷售多元化的項目，集團管理層秉持穩健務實的經營方針，加強市場導向和提升項目回報率，並期望藉此向不同持分者提供業務發展的最新狀況。

2024/25財年合計共推出逾4400個單位

就物業銷售，新世界指自「柏蔚森」系列加推，開售以來累計銷售519個單位，套現超35億港元，創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄。而位於北角的「STATE PAVILIA皇都」提供388個住宅單位，截至1月16日為止一周內成功火速標售10套，平均售價近4,000萬元，平均呎價約34,300元，成為2025年港島全新開售豪宅新盤呎價新高，合共套現近4億元；至於項目中的商場 「STATE THEATRE by K11 」，預計2027年啟用。