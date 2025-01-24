滙豐挑戰80元　中芯反彈重上40元　恒生指數高開142點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】內地多個部委於周四（23日）公布多項鼓勵長期資金進入A股措施，港股一度升逾200點，惟最終倒跌收市。同日美股在總統特朗普聲言繼續減息刺激下高收，三大指數升幅介乎0.22%至0.93%。亞太區股市方面，日股今日（24日）早段升近200點，重上4萬點。匯市方面，美元兌日圓等多項主種貨幣於亞洲交易時段未見太大變化。商品市場方面，特朗普明言要產油國降低油價，於亞洲交易時段紐約期油跌0.71%，紐約期金升0.12%。



【09:25】港股高開142點

恒生指數最新報19842點，高開142點，國指最新報7202點，高開38點，科指最新報4545點，高開29點。

中海油（0883）低開1.2%﹑中石油（0857）低開0.3%﹑中石化（0386）平開。

科技股方面，騰訊（0700）高開0.5%﹑阿里（9988）高開1%﹑美團（3690）高開1.5%﹑小米（1810）高開0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.1%，報79.55元﹑港交所（0388）高開1.8%﹑友邦（1299）高開1.6%。

晶片股方面，中芯（0981）反彈，高開2.4%，報40元。