滬深股市高收　恒生指數最新升370點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】內地多個部委於周四（23日）公布多項鼓勵長期資金進入A股措施，港股一度升逾200點，惟最終倒跌收市。同日美股在總統特朗普聲言繼續減息刺激下高收，三大指數升幅介乎0.22%至0.93%。亞太區股市方面，日股今日（24日）早段升近200點，重上4萬點。匯市方面，美元兌日圓等多項主種貨幣於亞洲交易時段未見太大變化。商品市場方面，特朗普明言要產油國降低油價，於亞洲交易時段紐約期油跌0.71%，紐約期金升0.12%。



【15:07】港股最新升370點

內地股市高收，上証指數收市報3252點，升22點，深成指數收市報10292點，升116點，滬深300指數收市報3832點，升29點，創業板指數收市報2121點，升28點。

港股最新報20070點，升370點。

【14:08】港股最新升425點

港股最新報20125點，升425點。

小米（1810）飆8.1%，股價再創新高，報37.3元。

【13:46】人民幣升至7.24

人民幣匯價進一步上揚，截至下午1時44分，在岸價最新報7.2446，升440點，離岸價最新報7.2461，升413點。

A股亦上揚，上証指數最新報3250點，升20點或0.64%。

【13:20】港股升逾400點

港股最新報20101點，升401點，國指升158點，報7322點，科指升140點，報4655點。

目前有7隻藍籌股升幅逾4%，其中小米（1810）升5.8%﹑中芯（0981）升4.4%。

滙豐（0005）曾觸及80元，為7年以來首次。

【12:14】港股半日升356點

特朗普再次對華吹和風，帶動港股半日升356點，中午收市報20057點，國指升137點，報7301點，科指升125點，報4640點，成交額為880億元。

手機設備股，舜宇（2382）升7.8%﹑瑞聲（2018）升3.1%﹑高偉電子（1415）升3.4%。

晶片股方面，中芯（0981）升4.4%﹑華虹（1347）升1.9%﹑上海復旦（1385）升2.9%。

內需及消費股方面，攜程（9961）升5.2%﹑同程旅行（0780）升3%﹑李寧（2331）升2.3%﹑安踏（2020）升4.1%。

汽車股方面，小鵬（9868）升2.3%﹑理想汽車（2015）升3.1%﹑蔚來（9866）升0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）中午收市報79.9元，升1.6%﹑渣打（2888）升1.7%﹑平保（2318）升2.5%﹑國壽（2628）升3.4%﹑港交所（0388）中午收市報300.4元，升2.4%。

新世界（0017）半日升2.7%，報4.17元。

【11:24】港股曾升逾400點

美國總統特朗普吹和風，表示寧願不必對中國產品加徵關稅。受到有關言論刺激，人民幣在岸價急升320點子，並升穿7.26水平。

港股方面，恒指曾一度升逾400點，高見20113點，最新報20078點，升378點。

【10:55】港股最新升383點

港股升幅擴大至近400點，最新報20083點，升383點。

藥明康德（2359）升6.2%﹑舜宇（2382）升5.8%﹑小米（1810）升5.2%。

【10:09】港股升幅擴大至逾200點

港股升幅擴大至逾200點，最新報19943點，升243點，國指升89點，報7253點，科指升78點，報4593點。

攜程（9961）升3.8%﹑舜宇（2382）升3.6%﹑小米（1810）升3.2%﹑中芯（0981）升3.1%。

新世界（0017）升3.4%。

人民幣匯價方面，在岸價最新報7.2793，升93點子。

【09:25】港股高開142點

恒生指數最新報19842點，高開142點，國指最新報7202點，高開38點，科指最新報4545點，高開29點。

中海油（0883）低開1.2%﹑中石油（0857）低開0.3%﹑中石化（0386）平開。

科技股方面，騰訊（0700）高開0.5%﹑阿里（9988）高開1%﹑美團（3690）高開1.5%﹑小米（1810）高開0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.1%，報79.55元﹑港交所（0388）高開1.8%﹑友邦（1299）高開1.6%。

晶片股方面，中芯（0981）反彈，高開2.4%，報40元。