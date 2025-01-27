商湯飆近6%　微盟揚7.2%　恒生指數最新升171點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於上周五（ 24日）升365點，同日美股三大指數卻低收，跌幅分別介乎0.29%至0.5%。亞太區股市方面，日本股市今日（27日）早段先升而後回。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌1.18%﹑紐約期金跌0.2%。匯市方面，美元兌日圓跌0.42%，失守156水平，歐元及英鎊兌美元偏軟。



【13:37】港股最新升171點

港股最新報20237點，升171點。

百度（9888）升4.1%﹑阿里（9988）升3.2%﹑商湯（0020）升5.9%。

Saas股亦上揚，微盟（2013）升7.2%。

恒隆地產（0101）升3.4%。

【12:35】港股半日升193點

港股半日升193點，報20259點，國指升92點，報7404點，科指升64點，報4722點，成交額為809億元。

晶片股今早逆市下挫，華虹半導體（1347）跌3.3%﹑上海復旦（1385）跌0.6%﹑中芯（0981）跌2.3%。

科技股方面，阿里（9988）升3.5%﹑百度（9888）升4.2%﹑商湯（0020）升5.3%﹑美團（3690）升1.3%﹑小米（1810）升0.7%。

汽車股方面，小鵬（9868）跌3.1%﹑蔚來（9866）升3.3%﹑理想汽車（2015）升3.4%。

金融股方面，滙豐（0005）逆市跌0.2%﹑友邦（1299）跌1.4%﹑港交所（0388）升0.9%。

濠暻科技（2440）半日升285%，報3.16元。

【10:46】港股升幅收窄至132點

晶片股轉跌，中芯（0981）曾跌穿40元，最新跌3.1%﹑晶門半導體（2878）跌5.7%﹑華虹半導體（1347）跌3.3%。

恒指最新報20199點，升132點。

【10:11】銀娛升逾4%

人民幣轉弱，離岸價最新報7.2651，跌228點子；在岸價最新報7.2634，跌193點子。

港股最新報20270點，升204點。

濠賭股於農曆新年假期前上揚，銀娛（0027）升4.1%。

【09:45】港股升幅擴至逾200點

港股升幅擴大至224點，報20290點。

百度（9888）升2.9%。

【09:20】港股高開51點

恒生指數最新報20118點，高報51點，國指最新報7345點，高報33點，科指最新報4706點，高報48點。

科技股方面，阿里（9988）高開2.2%﹑報86.6元，創1個月新高。騰訊（0700）低開0.7%﹑美團（3690）高開1.2%﹑小米（1810）高開2.2%，再創新高。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.4%﹑蒙牛（2319）平開﹑旺旺（0151）高開0.2%。

汽車股方面，蔚來（1918）高開0.2%﹑理想汽車（2015）高開0.8%﹑小鵬（9868）平開%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.7%﹑渣打（2888）平開%﹑港交所（0388）高開0.9%。

晶片股方面，中芯（0981）高開1.6%﹑華虹半導體（1347）高開1.4%。