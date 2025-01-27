DeepSeek震散美股市場　ASML盤前瀉10%　納指100期貨挫逾700點

DeepSeek突然大熱兼獲多名內地科技界人士追捧，美國多隻科技股股價於盤前下瀉，納指期貨於亞洲交易時段跌逾600點。



【17:55】納指期貨跌幅擴大

光刻機生產商ASML股價下瀉，盤前報656美元，瀉10.4%。

納指100期貨瀉726點或3.3%，報21047點。

【17:07】多隻科技股盤前大瀉

DeepSeek突然大熱兼獲多名內地科技界人士追捧，拖累股王Nvidia於盤前瀉7.9%，報131.29美元，同業AMD盤前挫4.8%。

至於有份投資Stargate項目的甲骨文，盤前跌3.4%。

其他科技股方面，Meta盤前跌3.8%﹑Google盤前跌3.6%。

納指100期貨盤前跌3.1%或672點。

【16:12】納指期貨瀉逾600點

內地AI產品DeepSeek令美股出現大動盪，其中納指100期貨急挫650點或3%，報21123點，標普500指數期貨跌1.74%或106點，報59951點。

至於道指期貨跌414點或0.93%，報44010點。

歐洲股市早段向下，德國DAX指數跌237點或1.1%，報21149點，法國股市跌70點或0.89%，報7857點，英國股市跌38點或0.45%，報8462點。