萬科料去年勁蝕450億人幣　高層大洗牌　郁亮辭任主席

中港同步上市的內房巨頭萬科(2202)料錄巨虧，兼高層大洗牌。萬科表示，預期截至2024年12月31日止年度將由盈轉虧，錄得歸屬於上市公司股東淨虧損約450億元人民幣(下同)，對比2023年錄淨利潤約121.63億元；基本每股虧損料達3.79元。扣除非經常性損益後去年度淨虧損預期將達到約410億元，而2023年度扣除非經常性損益後淨利潤為約97.94億元。

郁亮辭任主席 深鐵董事長辛傑接棒

另外，萬科公布，因工作調整原因，郁亮申請辭去董事會主席職務，其後仍擔任公司董事。另外·祝九勝因身體原因申請辭去公司董事、董事會投資與決策委員會委員、總裁、首席執行官、公司授權代表等職務。祝九勝辭職後不再擔任公司任何職務。

另因工作調整原因，朱旭申請辭去公司董事會秘書、公司秘書、授權代表等職務，其後仍在集團工作，聯繫長租公寓事業部。公司助理公司秘書葉凱雯將繼續作為公司助理公司秘書履行職責，並繼續擔任授權代表。

萬科料去年勁蝕450億人幣。﹙資料圖片﹚

另公司宣布，經公司第二十屆董事會第十二次會議決議，萬科大股東深鐵集團董事長辛傑獲選舉為董事會主席；郁亮、李鋒、華翠和李剛獲聘任為公司執行副總裁；田鈞獲聘任為公司董事會秘書；公司董事雷江松獲聘任為授權代表。

上述事項均自今日﹙27日﹚起生效。

明言集團流動性遇到階段性困難

萬科稱，因2024年度業績預告虧損額較大，集團流動性遇到階段性困難。為有效化解風險，切實保護購房人、債權人、投資人的利益，決定充實集團經營管理力量，利用大股東深鐵集團在內的各方資源優勢，進一步聚焦主業，加快融資模式轉型，更好推動集團穩健經營和可持續發展，全力以赴為股東、為社會創造價值。而現任公司董事會主席辛傑則同為深鐵集團黨委書記、董事長。