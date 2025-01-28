百度飆近4%　藍籌最佳　恒生指數升幅縮至69點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（27日）高收，當中具AI概念股的股份獲投資者追捧。可是同日多隻歐美科技股因內地初創公司DeepSeek連接推出低價﹑高效能產品而受衝擊，其中股王Nvidia單日瀉17%，市值瀉發6,000億美元，納指亦大跌612點或3.1%，收市報19341點，標普指數亦跌1.5%，不過道指卻升289點或0.7%。亞太區股市方面，日本股市今日（28日）承接上日及美股跌勢，早段挫逾500點。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊等多種主要貨幣上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金升0.26%，紐約期油跌0.04%。



【09:57】港股升幅縮至69點

港股升幅收窄，恒指最新報20266點，升69點。

百度（9888）為目前表現最佳藍籌股，升3.8%，報88元。

【09:25】港股高開139點

今日為龍年最後一個交易日，港股只有半日市。恒生指數高開139點，報20337點，國指最新報7428點，高開46點，科指最新報4723點，高開36點。

AI概念股今早表現，商湯（0020）高開0.6%﹑百度（9888）高開1.9%﹑阿里（9988）高開1.4%﹑金山雲（3896）低開3.1%﹑美圖（1357）高開0.3%。

晶片股方面，中芯（0981）低開2.5%﹑華虹半導體（1347）高開0.2%﹑上海復旦（1385）平開﹑晶門半導體（2878）低開2.1%。

科技股方面，騰訊（0700）高開1.4%，最新報401元﹑美團（3690）高開1.4%﹑小米（1810）今早再創新高，報37.85元，高開2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%，最新報80元﹑港交所（0388）高開0.8%﹑友邦（1299）高開1.5%。